В Челябинске пропал мужчина нуждающийся в медицинской помощи

Мужчина ушел из садов СНТ «Полет 2» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Челябинске разыскивают 53-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Мужчина пропал 17 ноября с территории СНТ Полет 2. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда.

«Степанов Владимир Александрович, 53 года ушел из здания по адресу: Челябинск, СНТ «Полет 2», и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. Особые приметы: сильно хромает, левая рука согнута в локте», — рассказали в сообществе «Легион СПАС» — Поиск пропавших людей» в социальной сети «Вконтакте».

Активисты уточнили, что мужчине на вид 50-55 лет, рост 180 сантиметров, телосложение среднее. Был одет в бежевую куртку, черную шапку, ушел в калошах. Отмечено, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Информацию о человека можно оставить нескольким лицам. В отряде дали их телефоны для связи: 8-908-081-07-03 (ответит Руслан) и 8-982-343-79-93 (координатор Александр). Также можно звонить по телефону горячей линии 8 (351) 2-777-911, писать в группы в «ВКонтакте» или набирать любой отдел полиции.