Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в поселке под Екатеринбургом

21 ноября 2023 в 03:24 Размер текста - 17 +

Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи Фото: Денис Моргунов © URA.RU Смертельное ДТП в поселке Садовый под Екатеринбургом произошло вечером 20 ноября. Водитель машины «Lifam» сбил пешехода, мужчина скончался на месте, сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Павел Крылов. Очевидцы происшествия отметили, что водитель был не трезв. «20 ноября в 22:20 водитель „Lifam“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сказал Павел Крылов. Он отметил, что машина двигалась со стороны поселка Зеленый Бор в направлении Садового. Очевидцы сообщили URA.RU, что 29-летний водитель в момент ДТП был не трезв, при проверке на алкоголь датчик показал 0,920 промилле.В медицинский кабинет мужчина ехать отказался. Личность пешехода пока не установлена. В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу уточнили URA.RU, что обстоятельства происшествия уточняются. Ответ ожидается. Фото: ИА «Ночные новости»

Смертельное ДТП в поселке Садовый под Екатеринбургом произошло вечером 20 ноября. Водитель машины «Lifam» сбил пешехода, мужчина скончался на месте, сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Павел Крылов. Очевидцы происшествия отметили, что водитель был не трезв. «20 ноября в 22:20 водитель „Lifam“ не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на пешехода. Он скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сказал Павел Крылов. Он отметил, что машина двигалась со стороны поселка Зеленый Бор в направлении Садового. Очевидцы сообщили URA.RU, что 29-летний водитель в момент ДТП был не трезв, при проверке на алкоголь датчик показал 0,920 промилле.В медицинский кабинет мужчина ехать отказался. Личность пешехода пока не установлена. В отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу уточнили URA.RU, что обстоятельства происшествия уточняются. Ответ ожидается.