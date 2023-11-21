В Челябинск привезли 50 картин импрессионистов из коллекции Русского музея

На выставке представлены картины из коллекции русского музея Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина побывала на открытии выставки живописи из коллекции Государственного русского музея Санкт-Петербурга под названием «Импрессионизм в России». В экспозиции представлены работы Константина Коровина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева.

«Такого Челябинская область еще не видела! Самая масштабная выставка живописи из коллекции одного из лучших музеев страны — Государственного Русского музея Санкт-Петербурга „Импрессионизм в России“. Тут представлены работы Константина Коровина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Михаила Ларионова — эти имена в генетической памяти каждого русского человека, каждого россиянина и всех, кто любит и ценит русскую культуру», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Как отметила первая леди региона, на выставке представлены 50 живописных полотен в двух разделах — московском и петербургском. Проект проходит в рамках национального проекта «Культура» и является важнейшим культурным событием региона в 2023 году. С данной выставкой в музее появился профессиональный свет, в котором картины словно оживают.

Выставка проходит в Музее изобразительных искусств, который появился благодаря Русскому музею, поделившемуся с Челябинском в далеком 1941 году 106 произведениями искусства. Эти картины впоследствии стали основой первой постоянной экспозиции в здании.

Выставка является девятым общим проектом Челябинского музея изобразительных искусств и Русского музея. В Челябинске она продлится до конца февраля.

На выставке представлены 50 живописных полотен из двух разделов — московского и петербургского Фото:

Каждую из работ, представленных на выставке, можно назвать художественной ценностью мирового значения Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Это уже девятый совместный проект Челябинского музея изобразительных искусств и Русского музея Фото: telegram-канал Ирины Текслер

В музее вместе с новой композицией появился профессиональный свет Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Экспозиция богата по содержанию, смыслам, красива в визуальном плане Фото: telegram-канал Ирины Текслер