Жена губернатора Текслера побывала на выставке русских импрессионистов в Челябинске. Фото

В Челябинск привезли 50 картин импрессионистов из коллекции Русского музея
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стальное кружево Урала, женский форум. Челябинск, текслер ирина
На выставке представлены картины из коллекции русского музея Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина побывала на открытии выставки живописи из коллекции Государственного русского музея Санкт-Петербурга под названием «Импрессионизм в России». В экспозиции представлены работы Константина Коровина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева.

«Такого Челябинская область еще не видела! Самая масштабная выставка живописи из коллекции одного из лучших музеев страны — Государственного Русского музея Санкт-Петербурга „Импрессионизм в России“. Тут представлены работы Константина Коровина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Михаила Ларионова — эти имена в генетической памяти каждого русского человека, каждого россиянина и всех, кто любит и ценит русскую культуру», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Как отметила первая леди региона, на выставке представлены 50 живописных полотен в двух разделах — московском и петербургском. Проект проходит в рамках национального проекта «Культура» и является важнейшим культурным событием региона в 2023 году. С данной выставкой в музее появился профессиональный свет, в котором картины словно оживают.

Выставка проходит в Музее изобразительных искусств, который появился благодаря Русскому музею, поделившемуся с Челябинском в далеком 1941 году 106 произведениями искусства. Эти картины впоследствии стали основой первой постоянной экспозиции в здании.

Выставка является девятым общим проектом Челябинского музея изобразительных искусств и Русского музея. В Челябинске она продлится до конца февраля.

На выставке представлены 50 живописных полотен из двух разделов — московского и петербургского
На выставке представлены 50 живописных полотен из двух разделов — московского и петербургского
Фото:
Каждую из работ, представленных на выставке, можно назвать художественной ценностью мирового значения
Каждую из работ, представленных на выставке, можно назвать художественной ценностью мирового значения
Фото:
Это уже девятый совместный проект Челябинского музея изобразительных искусств и Русского музея
Это уже девятый совместный проект Челябинского музея изобразительных искусств и Русского музея
Фото:
В музее вместе с новой композицией появился профессиональный свет
В музее вместе с новой композицией появился профессиональный свет
Фото:
Экспозиция богата по содержанию, смыслам, красива в визуальном плане
Экспозиция богата по содержанию, смыслам, красива в визуальном плане
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина побывала на открытии выставки живописи из коллекции Государственного русского музея Санкт-Петербурга под названием «Импрессионизм в России». В экспозиции представлены работы Константина Коровина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева. «Такого Челябинская область еще не видела! Самая масштабная выставка живописи из коллекции одного из лучших музеев страны — Государственного Русского музея Санкт-Петербурга „Импрессионизм в России“. Тут представлены работы Константина Коровина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Бориса Кустодиева, Михаила Ларионова — эти имена в генетической памяти каждого русского человека, каждого россиянина и всех, кто любит и ценит русскую культуру», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Как отметила первая леди региона, на выставке представлены 50 живописных полотен в двух разделах — московском и петербургском. Проект проходит в рамках национального проекта «Культура» и является важнейшим культурным событием региона в 2023 году. С данной выставкой в музее появился профессиональный свет, в котором картины словно оживают. Выставка проходит в Музее изобразительных искусств, который появился благодаря Русскому музею, поделившемуся с Челябинском в далеком 1941 году 106 произведениями искусства. Эти картины впоследствии стали основой первой постоянной экспозиции в здании. Выставка является девятым общим проектом Челябинского музея изобразительных искусств и Русского музея. В Челябинске она продлится до конца февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...