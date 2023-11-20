20 ноября 2023

Жители ХМАО пожаловались на закрытие спортцентра из-за банкета «дочки» «Лукойла»

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтегазовый форум Тюмень необр, лукойл
Урайцы пожаловались на закрытие спортцентра из-за банкета «дочки» «Лукойла» Фото:

Жители Урая (ХМАО) пожаловались на закрытие спортивного комплекса «Олимп». По их словам, занятия в учреждении приостановят из-за проведения в здании новогоднего корпоратива «Урайнефтегаза», который является подразделением «Лукойла».

«Что за отношение к детям? К персоналу, которые должны будут с 4 по 25 декабря убирать за ними? Почему администраторы должны сидеть до двух часов ночи и ждать, когда банкет закончится? Их рабочий день до 22:00. И охранник тоже не может покинуть помещение», — приводит слова одного из родителей детей «Вестник Сургутского района».

Корпоратив должны провести 23 декабря, а учреждение закроют с 4 по 25 декабря, пишет издание. Спортсменов на это время планируют разместить в комплексе «Звезды Югры».

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Лукойла» и компании «Урайнефтегаз». В мэрию Урая также был направлен запрос. На момент публикации новости ответы не поступили.

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Жители Урая (ХМАО) пожаловались на закрытие спортивного комплекса «Олимп». По их словам, занятия в учреждении приостановят из-за проведения в здании новогоднего корпоратива «Урайнефтегаза», который является подразделением «Лукойла». «Что за отношение к детям? К персоналу, которые должны будут с 4 по 25 декабря убирать за ними? Почему администраторы должны сидеть до двух часов ночи и ждать, когда банкет закончится? Их рабочий день до 22:00. И охранник тоже не может покинуть помещение», — приводит слова одного из родителей детей «Вестник Сургутского района». Корпоратив должны провести 23 декабря, а учреждение закроют с 4 по 25 декабря, пишет издание. Спортсменов на это время планируют разместить в комплексе «Звезды Югры». URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Лукойла» и компании «Урайнефтегаз». В мэрию Урая также был направлен запрос. На момент публикации новости ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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