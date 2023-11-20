Жители ХМАО пожаловались на закрытие спортцентра из-за банкета «дочки» «Лукойла»

21 ноября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Урайцы пожаловались на закрытие спортцентра из-за банкета «дочки» «Лукойла» Фото: Екатерина Христозова © URA.RU Жители Урая (ХМАО) пожаловались на закрытие спортивного комплекса «Олимп». По их словам, занятия в учреждении приостановят из-за проведения в здании новогоднего корпоратива «Урайнефтегаза», который является подразделением «Лукойла». «Что за отношение к детям? К персоналу, которые должны будут с 4 по 25 декабря убирать за ними? Почему администраторы должны сидеть до двух часов ночи и ждать, когда банкет закончится? Их рабочий день до 22:00. И охранник тоже не может покинуть помещение», — приводит слова одного из родителей детей «Вестник Сургутского района». Корпоратив должны провести 23 декабря, а учреждение закроют с 4 по 25 декабря, пишет издание. Спортсменов на это время планируют разместить в комплексе «Звезды Югры». URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Лукойла» и компании «Урайнефтегаз». В мэрию Урая также был направлен запрос. На момент публикации новости ответы не поступили.

Жители Урая (ХМАО) пожаловались на закрытие спортивного комплекса «Олимп». По их словам, занятия в учреждении приостановят из-за проведения в здании новогоднего корпоратива «Урайнефтегаза», который является подразделением «Лукойла». «Что за отношение к детям? К персоналу, которые должны будут с 4 по 25 декабря убирать за ними? Почему администраторы должны сидеть до двух часов ночи и ждать, когда банкет закончится? Их рабочий день до 22:00. И охранник тоже не может покинуть помещение», — приводит слова одного из родителей детей «Вестник Сургутского района». Корпоратив должны провести 23 декабря, а учреждение закроют с 4 по 25 декабря, пишет издание. Спортсменов на это время планируют разместить в комплексе «Звезды Югры». URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в пресс-службе «Лукойла» и компании «Урайнефтегаз». В мэрию Урая также был направлен запрос. На момент публикации новости ответы не поступили.