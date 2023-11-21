21 ноября 2023

Ректор челябинского вуза открыл образовательный центр в Африке. Фото

Ректор ЮУрГГПУ Кузнецов открыл образовательный центр в Мали
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Поездка Дубровского в Златоуст Златоустовский электрометаллургический завод Челябинск, кузнецов александр
Александр Кузнецов познакомился с партнерами из Мали на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге Фото:

Ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) Александр Кузнецов принял участие в церемонии торжественного открытия первого Центра открытого образования в африканской Республике Мали. Открытие состоялось 21 ноября в столице страны Бамако, сообщили в пресс-службе вуза.

«Выражаю благодарность министерству высшего образования Республики Мали и университету литературы и гуманитарных наук Бамако за возможность совместной работы», — отметил в своем выступлении Александр Кузнецов. Кузнецов представил в Африке опыт и возможности получения образования в России.

Сотрудничество челябинского и африканского вузов началось после знакомства Кузнецова с ректором малийского университета на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Преподаватели челябинского педуниверситета Наталья Отводенко и Владимир Нетесов уже приступили к подготовке слушателей из числа студентов университета литературы и гуманитарных наук. Курс рассчитан на 36 часов и дает основные представления об истории, культуре, традициях, литературе России и русском языке.

Александр Кузнецов (на фото слева) до работы в вузе был министром образования Челябинской области
Александр Кузнецов (на фото слева) до работы в вузе был министром образования Челябинской области
Фото:

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Ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) Александр Кузнецов принял участие в церемонии торжественного открытия первого Центра открытого образования в африканской Республике Мали. Открытие состоялось 21 ноября в столице страны Бамако, сообщили в пресс-службе вуза. «Выражаю благодарность министерству высшего образования Республики Мали и университету литературы и гуманитарных наук Бамако за возможность совместной работы», — отметил в своем выступлении Александр Кузнецов. Кузнецов представил в Африке опыт и возможности получения образования в России. Сотрудничество челябинского и африканского вузов началось после знакомства Кузнецова с ректором малийского университета на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Преподаватели челябинского педуниверситета Наталья Отводенко и Владимир Нетесов уже приступили к подготовке слушателей из числа студентов университета литературы и гуманитарных наук. Курс рассчитан на 36 часов и дает основные представления об истории, культуре, традициях, литературе России и русском языке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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