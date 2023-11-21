Ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) Александр Кузнецов принял участие в церемонии торжественного открытия первого Центра открытого образования в африканской Республике Мали. Открытие состоялось 21 ноября в столице страны Бамако, сообщили в пресс-службе вуза.
«Выражаю благодарность министерству высшего образования Республики Мали и университету литературы и гуманитарных наук Бамако за возможность совместной работы», — отметил в своем выступлении Александр Кузнецов. Кузнецов представил в Африке опыт и возможности получения образования в России.
Сотрудничество челябинского и африканского вузов началось после знакомства Кузнецова с ректором малийского университета на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Преподаватели челябинского педуниверситета Наталья Отводенко и Владимир Нетесов уже приступили к подготовке слушателей из числа студентов университета литературы и гуманитарных наук. Курс рассчитан на 36 часов и дает основные представления об истории, культуре, традициях, литературе России и русском языке.
Александр Кузнецов (на фото слева) до работы в вузе был министром образования Челябинской области
Ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск) Александр Кузнецов принял участие в церемонии торжественного открытия первого Центра открытого образования в африканской Республике Мали. Открытие состоялось 21 ноября в столице страны Бамако, сообщили в пресс-службе вуза. «Выражаю благодарность министерству высшего образования Республики Мали и университету литературы и гуманитарных наук Бамако за возможность совместной работы», — отметил в своем выступлении Александр Кузнецов. Кузнецов представил в Африке опыт и возможности получения образования в России. Сотрудничество челябинского и африканского вузов началось после знакомства Кузнецова с ректором малийского университета на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. Преподаватели челябинского педуниверситета Наталья Отводенко и Владимир Нетесов уже приступили к подготовке слушателей из числа студентов университета литературы и гуманитарных наук. Курс рассчитан на 36 часов и дает основные представления об истории, культуре, традициях, литературе России и русском языке.