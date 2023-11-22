На развитие туризма в Челябинской области в 2024 году потратят 1,5 млрд рублей

Сплавы по рекам — одно из быстрорастущих туристических направлений Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На развитие туризма в Челябинской области в 2024 году планируется потратить около 1,5 миллиарда рублей. Об этом 22 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«Комитет по экономической политике ЗСО рассмотрел проект областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по вопросам ведения комитета. На развитие туризма в Челябинской области по двум блокам — на государственную программу „Развитие туризма в Челябинской области“ и на региональные проекты нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ будет направлено почти 1,5 млрд рублей, из них почти 605 миллионов рублей — на субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на создание модульных некапитальных средств размещения», — уточнили в пресс-службе ЗСО.

Кроме этого, расходы на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»« на 2024 год запланированы в размере 965 миллионов рублей. На реализацию проекта »«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривается направить 420 миллионов рублей. Плановые расходы на мероприятия ведомственной целевой программы «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Челябинской области» в следующем году составят 697 миллионов.

Председатель комитета по экономической политике Евгений Илле отметил, что таких расходов на развитие туризма в Челябинской области еще не было. Говоря же в целом о бюджете на 2024 год по вопросам ведения комитета, все параметры являются стартовыми. Так, в 2023 году расходы на госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» в течение года увеличились на 37%. Цифры проекта бюджета говорят о том, что дальнейшее экономическое развитие будет позитивным.