Челябинские дорожники отменили взрывы из-за непогоды

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, автодорога, реконструкция автодороги
Погода внесла свои коррективы в сроки выполнения работ Фото:

Начавшаяся 22 ноября в Челябинской области непогода не дала возможности дорожникам провести буровзрывные работы на участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», за отменой работ последовала отмена ограничений на движение на участке реконструкции.

«Ранее анонсированное временное перекрытие дорожного движения в связи с производством буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 23 ноября года производиться не будет. Отмена связана с неблагоприятными погодными условиями в горнозаводской зоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Обычно участок перекрывают по вторникам и четвергам. По времени ограничения вводятся на пять часов. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда. Грузовикам же приходится ждать разрешения на проезд.

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Начавшаяся 22 ноября в Челябинской области непогода не дала возможности дорожникам провести буровзрывные работы на участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», за отменой работ последовала отмена ограничений на движение на участке реконструкции. «Ранее анонсированное временное перекрытие дорожного движения в связи с производством буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 23 ноября года производиться не будет. Отмена связана с неблагоприятными погодными условиями в горнозаводской зоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Обычно участок перекрывают по вторникам и четвергам. По времени ограничения вводятся на пять часов. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда. Грузовикам же приходится ждать разрешения на проезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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