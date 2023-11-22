Челябинские дорожники отменили взрывы из-за непогоды

22 ноября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Погода внесла свои коррективы в сроки выполнения работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начавшаяся 22 ноября в Челябинской области непогода не дала возможности дорожникам провести буровзрывные работы на участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», за отменой работ последовала отмена ограничений на движение на участке реконструкции. «Ранее анонсированное временное перекрытие дорожного движения в связи с производством буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 23 ноября года производиться не будет. Отмена связана с неблагоприятными погодными условиями в горнозаводской зоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Обычно участок перекрывают по вторникам и четвергам. По времени ограничения вводятся на пять часов. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда. Грузовикам же приходится ждать разрешения на проезд.

Начавшаяся 22 ноября в Челябинской области непогода не дала возможности дорожникам провести буровзрывные работы на участке трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», за отменой работ последовала отмена ограничений на движение на участке реконструкции. «Ранее анонсированное временное перекрытие дорожного движения в связи с производством буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“ 23 ноября года производиться не будет. Отмена связана с неблагоприятными погодными условиями в горнозаводской зоне», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Обычно участок перекрывают по вторникам и четвергам. По времени ограничения вводятся на пять часов. Для легкового транспорта предусмотрена схема объезда. Грузовикам же приходится ждать разрешения на проезд.