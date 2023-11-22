Пермские подростки вытоптали на снегу гигантскую свастику и пенис. Видео

Пермские подростки вытоптали на снегу гигантскую свастику

22 ноября 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Подростки вытоптали свастику на местной набережной Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Очере (Пермский край) камера видеонаблюдения засняла подростков, которые рисовали свастику и мужской половой орган на снегу, а также пытались сломать арт-объект в местном парке. Видео размещено в группе «Подслушано Очер» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как подростки вытаптывают ногами свастику и мужской половой орган на снегу местной набережной. Позже они идут портить городское имущество — огороженный арт-объект в виде шара, пытаясь выкатить его с места. В комментариях пользователи принялись осуждать подростков. «Стыдно родителям, наверно, за таких деток», «Капец, как будто из леса вышли! Как дикари себя ведут», «Что творят», — отмечают недовольные пользователи. Один из подписчиков пишет, что такое происходит уже не в первый раз и негодует, что никто еще не наказан: «Я вот понять не могу, город у нас маленький, неужели никто их не узнал, ни с прошлого видео, и с этого? Почему до сих пор не наложены штрафы».

В Очере (Пермский край) камера видеонаблюдения засняла подростков, которые рисовали свастику и мужской половой орган на снегу, а также пытались сломать арт-объект в местном парке. Видео размещено в группе «Подслушано Очер» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как подростки вытаптывают ногами свастику и мужской половой орган на снегу местной набережной. Позже они идут портить городское имущество — огороженный арт-объект в виде шара, пытаясь выкатить его с места. В комментариях пользователи принялись осуждать подростков. «Стыдно родителям, наверно, за таких деток», «Капец, как будто из леса вышли! Как дикари себя ведут», «Что творят», — отмечают недовольные пользователи. Один из подписчиков пишет, что такое происходит уже не в первый раз и негодует, что никто еще не наказан: «Я вот понять не могу, город у нас маленький, неужели никто их не узнал, ни с прошлого видео, и с этого? Почему до сих пор не наложены штрафы».