Пермские подростки вытоптали на снегу гигантскую свастику и пенис. Видео

Пермские подростки вытоптали на снегу гигантскую свастику
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Тюмень, следы, следы на снегу
Подростки вытоптали свастику на местной набережной Фото:

В Очере (Пермский край) камера видеонаблюдения засняла подростков, которые рисовали свастику и мужской половой орган на снегу, а также пытались сломать арт-объект в местном парке. Видео размещено в группе «Подслушано Очер» в соцсети «ВКонтакте».

На видео заметно, как подростки вытаптывают ногами свастику и мужской половой орган на снегу местной набережной. Позже они идут портить городское имущество — огороженный арт-объект в виде шара, пытаясь выкатить его с места.

В комментариях пользователи принялись осуждать подростков. «Стыдно родителям, наверно, за таких деток», «Капец, как будто из леса вышли! Как дикари себя ведут», «Что творят», — отмечают недовольные пользователи. Один из подписчиков пишет, что такое происходит уже не в первый раз и негодует, что никто еще не наказан: «Я вот понять не могу, город у нас маленький, неужели никто их не узнал, ни с прошлого видео, и с этого? Почему до сих пор не наложены штрафы».

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В Очере (Пермский край) камера видеонаблюдения засняла подростков, которые рисовали свастику и мужской половой орган на снегу, а также пытались сломать арт-объект в местном парке. Видео размещено в группе «Подслушано Очер» в соцсети «ВКонтакте». На видео заметно, как подростки вытаптывают ногами свастику и мужской половой орган на снегу местной набережной. Позже они идут портить городское имущество — огороженный арт-объект в виде шара, пытаясь выкатить его с места. В комментариях пользователи принялись осуждать подростков. «Стыдно родителям, наверно, за таких деток», «Капец, как будто из леса вышли! Как дикари себя ведут», «Что творят», — отмечают недовольные пользователи. Один из подписчиков пишет, что такое происходит уже не в первый раз и негодует, что никто еще не наказан: «Я вот понять не могу, город у нас маленький, неужели никто их не узнал, ни с прошлого видео, и с этого? Почему до сих пор не наложены штрафы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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