В аэропорту Челябинска задерживается прилет борта из Тбилиси

В челябинском аэропорту задерживается прибытие рейса из Тбилиси. Об этом говорится на сайте аэропорта Челябинска.
«Рейс WZ 1282 с прибытием из Тбилиси в 23:25 задерживается», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Сообщений о задержке других рейсов нет.
Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Тбилиси. Причины задержки диспетчер не уточнил.
Проблем с приемом и отправкой рейсов из челябинского аэропорта нет, несмотря на погодные условия, заявили в диспетчерской. Днем сообщалось, что обледенела взлетно-посадочная полоса. Это помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск, судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.
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