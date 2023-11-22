В аэропорту Челябинска задерживается прилет борта из Тбилиси

22 ноября 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

Днем самолет не смог приземлиться из-за обледенения полосы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В челябинском аэропорту задерживается прибытие рейса из Тбилиси. Об этом говорится на сайте аэропорта Челябинска. «Рейс WZ 1282 с прибытием из Тбилиси в 23:25 задерживается», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Сообщений о задержке других рейсов нет. Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Тбилиси. Причины задержки диспетчер не уточнил. Проблем с приемом и отправкой рейсов из челябинского аэропорта нет, несмотря на погодные условия, заявили в диспетчерской. Днем сообщалось, что обледенела взлетно-посадочная полоса. Это помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск, судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.

В челябинском аэропорту задерживается прибытие рейса из Тбилиси. Об этом говорится на сайте аэропорта Челябинска. «Рейс WZ 1282 с прибытием из Тбилиси в 23:25 задерживается», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Сообщений о задержке других рейсов нет. Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Тбилиси. Причины задержки диспетчер не уточнил. Проблем с приемом и отправкой рейсов из челябинского аэропорта нет, несмотря на погодные условия, заявили в диспетчерской. Днем сообщалось, что обледенела взлетно-посадочная полоса. Это помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск, судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.