В аэропорту Челябинска задерживается прилет борта из Тбилиси

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Днем самолет не смог приземлиться из-за обледенения полосы Фото:

В челябинском аэропорту задерживается прибытие рейса из Тбилиси. Об этом говорится на сайте аэропорта Челябинска.

«Рейс WZ 1282 с прибытием из Тбилиси в 23:25 задерживается», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Сообщений о задержке других рейсов нет.

Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Тбилиси. Причины задержки диспетчер не уточнил.

Проблем с приемом и отправкой рейсов из челябинского аэропорта нет, несмотря на погодные условия, заявили в диспетчерской. Днем сообщалось, что обледенела взлетно-посадочная полоса. Это помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск, судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.

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В челябинском аэропорту задерживается прибытие рейса из Тбилиси. Об этом говорится на сайте аэропорта Челябинска. «Рейс WZ 1282 с прибытием из Тбилиси в 23:25 задерживается», — говорится в онлайн-табло прилетов и вылетов аэропорта. Сообщений о задержке других рейсов нет. Корреспондент URA.RU дозвонился до диспетчера справочной по рейсам челябинского аэропорта. Там пояснили, что задержка происходит в связи с поздним вылетом самолета из аэропорта Тбилиси. Причины задержки диспетчер не уточнил. Проблем с приемом и отправкой рейсов из челябинского аэропорта нет, несмотря на погодные условия, заявили в диспетчерской. Днем сообщалось, что обледенела взлетно-посадочная полоса. Это помешала посадить самолет рейса Москва-Челябинск, судну пришлось кружить над городом в ожидании разрешения на посадку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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