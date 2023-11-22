Казна РФ получила в 12 раз больше безвозмездных платежей, чем ожидалось

23 ноября 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

За девять месяцев 407 млрд рублей вернулось в бюджет в 2023 году по безвозмездным платежам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Казна РФ пополнилась на 407 млрд рублей за сет безвозмездных платежей — почти в 12 раз больше плана за январь—сентябрь 2023 года. Об этом говорится в отчете счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2023 год. «По итогам девяти месяцев в казну поступило 406,8 млрд рублей безвозмездных платежей — это в 11,7 раз больше суммы учтенной в прогнозе доходов на 2023 год (34,8 млрд)» — пишут «Известия», ссылаясь на доклад Счетной палаты. Как пишет газета, рост поступлений связан с возвратом организациями остатков прошлогодних субсидий на 158 млрд, а также с взносами от продажи активов уходящих из РФ компаний на 66 млрд. В пресс-службе Минфина подтвердили поступление доходов в казну. Там указали, что это преимущественно возвраты ряда ранее предоставленных средств, в том числе в период пандемии, и иные разовые безвозмездные платежи. Безвозмездные поступления — это добровольные платежи в казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Перечисления могут делать физические и юридические лица, международные организации и правительства иностранных государств, в том числе в виде пожертвований. По данным издания МК.RU доход по статье «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями», составит примерно четверть от общего числа безвозмездных поступлений за 2023 год. Доходы компаний, покидающих страну, к 22 сентябрю уже составили 73,3 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Казна РФ пополнилась на 407 млрд рублей за сет безвозмездных платежей — почти в 12 раз больше плана за январь—сентябрь 2023 года. Об этом говорится в отчете счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2023 год. «По итогам девяти месяцев в казну поступило 406,8 млрд рублей безвозмездных платежей — это в 11,7 раз больше суммы учтенной в прогнозе доходов на 2023 год (34,8 млрд)» — пишут «Известия», ссылаясь на доклад Счетной палаты. Как пишет газета, рост поступлений связан с возвратом организациями остатков прошлогодних субсидий на 158 млрд, а также с взносами от продажи активов уходящих из РФ компаний на 66 млрд. В пресс-службе Минфина подтвердили поступление доходов в казну. Там указали, что это преимущественно возвраты ряда ранее предоставленных средств, в том числе в период пандемии, и иные разовые безвозмездные платежи. Безвозмездные поступления — это добровольные платежи в казну в форме межбюджетных трансфертов, дотаций, субсидий и субвенций. Перечисления могут делать физические и юридические лица, международные организации и правительства иностранных государств, в том числе в виде пожертвований. По данным издания МК.RU доход по статье «от прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в федеральный бюджет, в том числе связанных с продажей активов иностранными компаниями», составит примерно четверть от общего числа безвозмездных поступлений за 2023 год. Доходы компаний, покидающих страну, к 22 сентябрю уже составили 73,3 млрд рублей.