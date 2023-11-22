Свердловчанка выпрыгнула в окно, спасаясь от убийцы

23 ноября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Мужчина хотел зарезать девушку ножом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Туринске (Свердловская область) девушка, спасаясь от мужчины, который угрожал ей расправой, выпрыгнула из окна второго этажа. Силовикам удалось задержать подозреваемого, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел 16 июня в доме по улице Спорта в Туринске. Мужчина разругался с девушкой, запер ее в квартире и спрятал ключ. Потом он взял в руки нож, стал избивать жертву и угрожать ей расправой. Девушка попыталась выпрыгнуть в окно второго этажа, чтобы спастись. Это сделать ей удалось лишь со второй попытки. При этом она получила травму, отметил Горелых. Силовики поймали подозреваемого, его обвинили по двум статьям: угроза убийством и незаконное лишение свободы человека с использованием оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело отправили в суд для рассмотрения по существу, добавил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

В Туринске (Свердловская область) девушка, спасаясь от мужчины, который угрожал ей расправой, выпрыгнула из окна второго этажа. Силовикам удалось задержать подозреваемого, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Инцидент произошел 16 июня в доме по улице Спорта в Туринске. Мужчина разругался с девушкой, запер ее в квартире и спрятал ключ. Потом он взял в руки нож, стал избивать жертву и угрожать ей расправой. Девушка попыталась выпрыгнуть в окно второго этажа, чтобы спастись. Это сделать ей удалось лишь со второй попытки. При этом она получила травму, отметил Горелых. Силовики поймали подозреваемого, его обвинили по двум статьям: угроза убийством и незаконное лишение свободы человека с использованием оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело отправили в суд для рассмотрения по существу, добавил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.