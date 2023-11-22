Боец ЧВК «Вагнер» из Перми встретился со своим сыном, который сейчас принимает участие в спецоперации. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. Мужчина пояснил, что передал сыну необходимые на передовой вещи и спецсредства. В поездке его сопровождал боевой товарищ, с которым они также побывали у десантников. Военнослужащие, по словам бойца ЧВК «Вагнер», находятся практически напротив врага.
«Ездил к сыну десантнику, передал необходимый груз. Укрепили также братские связи с воздушно-десантными войсками — посетили передовую позицию. До врага тут не более 800 метров. Ребята держатся молодцами, настроение у всех боевое, передают всем большой привет и огромную благодарность за предоставленную пермяками помощь», — рассказал пермяк.
По словам бойца, сейчас на передовой «грязь и вездесущие мыши, которые уничтожают буквально все, что им попадается», Однако военнослужащие не теряют боевого духа и уверенно стоят на своих позициях: «Недавно они уничтожили диверсионную группу противника». Также пермяки доставили помощь бойцам ремонтного батальона от сообщества «Молот — наш пермский танковый батальон».
Пермский боец ЧВК «Вагнер» (слева) повидался с сыном на передовой
Фото предоставлено героем публикации
По пути пермяки заехали на мемориал бойцам ЧВК «Вагнер», павшим в ходе СВО
Боец ЧВК «Вагнер» из Перми встретился со своим сыном, который сейчас принимает участие в спецоперации. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. Мужчина пояснил, что передал сыну необходимые на передовой вещи и спецсредства. В поездке его сопровождал боевой товарищ, с которым они также побывали у десантников. Военнослужащие, по словам бойца ЧВК «Вагнер», находятся практически напротив врага. «Ездил к сыну десантнику, передал необходимый груз. Укрепили также братские связи с воздушно-десантными войсками — посетили передовую позицию. До врага тут не более 800 метров. Ребята держатся молодцами, настроение у всех боевое, передают всем большой привет и огромную благодарность за предоставленную пермяками помощь», — рассказал пермяк. По словам бойца, сейчас на передовой «грязь и вездесущие мыши, которые уничтожают буквально все, что им попадается», Однако военнослужащие не теряют боевого духа и уверенно стоят на своих позициях: «Недавно они уничтожили диверсионную группу противника». Также пермяки доставили помощь бойцам ремонтного батальона от сообщества «Молот — наш пермский танковый батальон».