Пермский боец ЧВК «Вагнер» отправился к сыну на фронт. Фото

23 ноября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Пермяк встретился с сыном в зоне СВО и укрепил связи с десантниками Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец ЧВК «Вагнер» из Перми встретился со своим сыном, который сейчас принимает участие в спецоперации. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. Мужчина пояснил, что передал сыну необходимые на передовой вещи и спецсредства. В поездке его сопровождал боевой товарищ, с которым они также побывали у десантников. Военнослужащие, по словам бойца ЧВК «Вагнер», находятся практически напротив врага. «Ездил к сыну десантнику, передал необходимый груз. Укрепили также братские связи с воздушно-десантными войсками — посетили передовую позицию. До врага тут не более 800 метров. Ребята держатся молодцами, настроение у всех боевое, передают всем большой привет и огромную благодарность за предоставленную пермяками помощь», — рассказал пермяк. По словам бойца, сейчас на передовой «грязь и вездесущие мыши, которые уничтожают буквально все, что им попадается», Однако военнослужащие не теряют боевого духа и уверенно стоят на своих позициях: «Недавно они уничтожили диверсионную группу противника». Также пермяки доставили помощь бойцам ремонтного батальона от сообщества «Молот — наш пермский танковый батальон». Пермский боец ЧВК «Вагнер» (слева) повидался с сыном на передовой Фото предоставлено героем публикации По пути пермяки заехали на мемориал бойцам ЧВК «Вагнер», павшим в ходе СВО Фото предоставлено героем публикации

Боец ЧВК «Вагнер» из Перми встретился со своим сыном, который сейчас принимает участие в спецоперации. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. Мужчина пояснил, что передал сыну необходимые на передовой вещи и спецсредства. В поездке его сопровождал боевой товарищ, с которым они также побывали у десантников. Военнослужащие, по словам бойца ЧВК «Вагнер», находятся практически напротив врага. «Ездил к сыну десантнику, передал необходимый груз. Укрепили также братские связи с воздушно-десантными войсками — посетили передовую позицию. До врага тут не более 800 метров. Ребята держатся молодцами, настроение у всех боевое, передают всем большой привет и огромную благодарность за предоставленную пермяками помощь», — рассказал пермяк. По словам бойца, сейчас на передовой «грязь и вездесущие мыши, которые уничтожают буквально все, что им попадается», Однако военнослужащие не теряют боевого духа и уверенно стоят на своих позициях: «Недавно они уничтожили диверсионную группу противника». Также пермяки доставили помощь бойцам ремонтного батальона от сообщества «Молот — наш пермский танковый батальон».