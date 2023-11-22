22 ноября 2023

Пермский боец ЧВК «Вагнер» отправился к сыну на фронт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, пьянство, жест руками, алкоголь, собутыльник, джамбо, на расслабоне
Пермяк встретился с сыном в зоне СВО и укрепил связи с десантниками Фото:
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Боец ЧВК «Вагнер» из Перми встретился со своим сыном, который сейчас принимает участие в спецоперации. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. Мужчина пояснил, что передал сыну необходимые на передовой вещи и спецсредства. В поездке его сопровождал боевой товарищ, с которым они также побывали у десантников. Военнослужащие, по словам бойца ЧВК «Вагнер», находятся практически напротив врага.

«Ездил к сыну десантнику, передал необходимый груз. Укрепили также братские связи с воздушно-десантными войсками — посетили передовую позицию. До врага тут не более 800 метров. Ребята держатся молодцами, настроение у всех боевое, передают всем большой привет и огромную благодарность за предоставленную пермяками помощь», — рассказал пермяк.

По словам бойца, сейчас на передовой «грязь и вездесущие мыши, которые уничтожают буквально все, что им попадается», Однако военнослужащие не теряют боевого духа и уверенно стоят на своих позициях: «Недавно они уничтожили диверсионную группу противника». Также пермяки доставили помощь бойцам ремонтного батальона от сообщества «Молот — наш пермский танковый батальон».

Пермский боец ЧВК «Вагнер» (слева) повидался с сыном на передовой
Пермский боец ЧВК «Вагнер» (слева) повидался с сыном на передовой

По пути пермяки заехали на мемориал бойцам ЧВК «Вагнер», павшим в ходе СВО
По пути пермяки заехали на мемориал бойцам ЧВК «Вагнер», павшим в ходе СВО

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Боец ЧВК «Вагнер» из Перми встретился со своим сыном, который сейчас принимает участие в спецоперации. Об этом пермяк рассказал корреспонденту URA.RU. Мужчина пояснил, что передал сыну необходимые на передовой вещи и спецсредства. В поездке его сопровождал боевой товарищ, с которым они также побывали у десантников. Военнослужащие, по словам бойца ЧВК «Вагнер», находятся практически напротив врага. «Ездил к сыну десантнику, передал необходимый груз. Укрепили также братские связи с воздушно-десантными войсками — посетили передовую позицию. До врага тут не более 800 метров. Ребята держатся молодцами, настроение у всех боевое, передают всем большой привет и огромную благодарность за предоставленную пермяками помощь», — рассказал пермяк. По словам бойца, сейчас на передовой «грязь и вездесущие мыши, которые уничтожают буквально все, что им попадается», Однако военнослужащие не теряют боевого духа и уверенно стоят на своих позициях: «Недавно они уничтожили диверсионную группу противника». Также пермяки доставили помощь бойцам ремонтного батальона от сообщества «Молот — наш пермский танковый батальон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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