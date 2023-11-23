Фирма-банкрот семьи челябинского экс-губернатора продала административный корпус

23 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

ПО «Монтажник» выручил от продажи 47 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Принадлежавшая ранее семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского обанкроченная компания ПО «Монтажник» продала активы их залогодержателю. Как следует из сообщения конкурсной управляющей Елены Соломки, приобретателем выступила фирма «Интекс». «По итогам проведения торгов по продаже имущества должника АО „ПО ‚Монтажник‘“ с победителем торгов заключен договор купли-продажи. Покупателем стало ООО „Интекс“», — отметила Соломка. Всего приобретено 12 объектов недвижимости на общую сумму 47,2 млн рублей. Среди объектов недвижимости шесть активов находится в залоге у «Интекса», остальная собственность обременений не имеет. При этом три постройки являются самовольными: гараж, лаборатория и небольшое здание. Проданный производственно-административный корпус имеет площадь 476,6 кв метров. Среди зданий самой большой площадью обладает склад — 1,9 тысячи кв метров. Из земельных участков, право аренды которых реализовано, наибольший размер имеет объект площадью 16,2 тысячи кв метров. Кроме недвижимого имущества продано оборудование. В ноябре Соломка получила отчет об оценке трех объектов самовольной застройки. Как конкурсный управляющий призналась URA.RU, впоследствии имущество будет выставлено на продажу. ПО «Монтажник» стал банкротом в 2020 году. Фирма принадлежала семье Дубровских, которые приобрели ее в 2017 году, когда глава семейства был губернатором региона. Компания успела получить крупные подряды, являлась застройщиком конгресс-холла в Челябинске. На объекте было освоено порядка четырех миллиардов рублей, но впоследствии стройка была заморожена, возбуждено уголовное дело. Дубровский-старший и его сын Александр признаны банкротами. Экс-глава региона проживает за пределами России, представители его семьи со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Принадлежавшая ранее семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского обанкроченная компания ПО «Монтажник» продала активы их залогодержателю. Как следует из сообщения конкурсной управляющей Елены Соломки, приобретателем выступила фирма «Интекс». «По итогам проведения торгов по продаже имущества должника АО „ПО ‚Монтажник‘“ с победителем торгов заключен договор купли-продажи. Покупателем стало ООО „Интекс“», — отметила Соломка. Всего приобретено 12 объектов недвижимости на общую сумму 47,2 млн рублей. Среди объектов недвижимости шесть активов находится в залоге у «Интекса», остальная собственность обременений не имеет. При этом три постройки являются самовольными: гараж, лаборатория и небольшое здание. Проданный производственно-административный корпус имеет площадь 476,6 кв метров. Среди зданий самой большой площадью обладает склад — 1,9 тысячи кв метров. Из земельных участков, право аренды которых реализовано, наибольший размер имеет объект площадью 16,2 тысячи кв метров. Кроме недвижимого имущества продано оборудование. В ноябре Соломка получила отчет об оценке трех объектов самовольной застройки. Как конкурсный управляющий призналась URA.RU, впоследствии имущество будет выставлено на продажу. ПО «Монтажник» стал банкротом в 2020 году. Фирма принадлежала семье Дубровских, которые приобрели ее в 2017 году, когда глава семейства был губернатором региона. Компания успела получить крупные подряды, являлась застройщиком конгресс-холла в Челябинске. На объекте было освоено порядка четырех миллиардов рублей, но впоследствии стройка была заморожена, возбуждено уголовное дело. Дубровский-старший и его сын Александр признаны банкротами. Экс-глава региона проживает за пределами России, представители его семьи со СМИ не общаются.