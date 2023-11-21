Фирма-банкрот семьи челябинского экс-губернатора продаст самовольные постройки. Скрин

22 ноября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

За недвижимость планируют выручить 1,075 миллиона рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Признанное банкротом ПО «Монтажник» в Магнитогорске семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского продаст находящиеся под управлением три самовольные постройки. Как следует из сообщения конкурсной управляющей Елены Соломки, за недвижимость планируют выручить 1,075 миллиона рублей. «Выполнена оценка самовольных построек. Следующим шагом планируем выставить их на продажу. Срок уточним позже», — рассказала URA.RU Соломка. Все объекты находятся в Магнитогорске по одному адресу. Каждый из активов пытались узаконить, но суд отказал. Имущество в списке других лотов в октябре уже выставлялось на торги. Совокупная площадь самовольных построек составляет 987,5 кв. метра. Это мастерские, складское помещение и контрольно-пропускной пункт. При этом половину стоимости, 538 тысяч рублей, обеспечивают мастерские. ПО «Монтажник» признан банкротом летом 2020 года. Общая сумма задолженности фирмы достигла двух миллиардов рублей. Часть имущества уже продана. Дубровские стали собственниками компании в 2017 году, когда Дубровский-старший являлся губернатором региона. Компания в тот момент получила контракт на возведение конгресс-холла в Челябинске для мероприятий в рамках несостоявшихся в итоге саммитов ШОС и БРИКС. На данном объекте «Монтажник» успел освоить порядка четырех миллиардов рублей, однако впоследствии стройка была заморожена. Возбуждено уголовное дело. Дубровский и его сын Александр признаны банкротами. Все самовольные постройки находятся по одному адресу Скрин: отчет оценщика Дарьи Малиновской Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Признанное банкротом ПО «Монтажник» в Магнитогорске семьи экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского продаст находящиеся под управлением три самовольные постройки. Как следует из сообщения конкурсной управляющей Елены Соломки, за недвижимость планируют выручить 1,075 миллиона рублей. «Выполнена оценка самовольных построек. Следующим шагом планируем выставить их на продажу. Срок уточним позже», — рассказала URA.RU Соломка. Все объекты находятся в Магнитогорске по одному адресу. Каждый из активов пытались узаконить, но суд отказал. Имущество в списке других лотов в октябре уже выставлялось на торги. Совокупная площадь самовольных построек составляет 987,5 кв. метра. Это мастерские, складское помещение и контрольно-пропускной пункт. При этом половину стоимости, 538 тысяч рублей, обеспечивают мастерские. ПО «Монтажник» признан банкротом летом 2020 года. Общая сумма задолженности фирмы достигла двух миллиардов рублей. Часть имущества уже продана. Дубровские стали собственниками компании в 2017 году, когда Дубровский-старший являлся губернатором региона. Компания в тот момент получила контракт на возведение конгресс-холла в Челябинске для мероприятий в рамках несостоявшихся в итоге саммитов ШОС и БРИКС. На данном объекте «Монтажник» успел освоить порядка четырех миллиардов рублей, однако впоследствии стройка была заморожена. Возбуждено уголовное дело. Дубровский и его сын Александр признаны банкротами.