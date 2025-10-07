Екатеринбурженка Валерия Карпухина вышла в финал международного конкурса «Мисс офис». Девушка стала одной из 30 претенденток на титул самой красивой офисной сотрудницы, сообщили организаторы.
«Эти участницы успешно преодолели один из сложнейших этапов конкурса. Теперь их ждет борьба за главный титул, роскошную корону и 3 млн рублей», — говорится в сообщении.
Валерии 21 год, она работает специалистом по социальной работе с молодежью в центре «Город молодежи». «С ребятами мы создаем классные проекты и события, которые развивают наш город. Мы проводим профориентационные выезды в лагеря, организуем крупные городские события и помогаем подросткам найти первую работу», — рассказала о своей работе участница.
Девушка также учится в Уральском федеральном университете, увлекается танцами. Ранее она выступала в качестве модели и репетитора.
Изначально в полуфинал конкурса попали три екатеринбурженки. Это Валерия Карпухина, маркетолог социальных сетей в «УГМК-Застройщик» Екатерина Золотарева и ведущий специалист по расчетам с клиентами в ПАО «Трансконтейнер» Полина Прихожай. Однако в финале оказалась лишь одна Валерия.
В «Мисс офис» участвуют сотрудницы офисов разных компаний. Среди конкурсанток — девушки из России, Таиланда, Китая, Турции и других стран мира. Итоги подведут в Москве, а в состав жюри войдут известные политики, общественные деятели, актеры, музыканты, дизайнеры, спортсмены, блогеры, лидеры мнений и руководители крупных компаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!