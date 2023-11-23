Второй город ХМАО перевел школы на дистант из-за гриппа и ОРВИ

24 ноября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Кроме школ, в Советском на дистант уходят и учреждения дополнительного образования для детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Школьников Советского (ХМАО) вслед за Югорском отправят на дистанционное обучение с 25 ноября по 3 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в районе запрещены культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Советского района. «Как стало известно, на территории Советского района среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекций, с 25 ноября по 3 декабря включительно образовательный процесс в школах города Советский будет организован с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщается на сайте мэрии Советского района. Кроме того, на дистант уже отправили учеников школы в поселке Пионерский. Уточняется, что введенные ранее ограничения не помогли сдержать рост заболеваемости в Советском районе. Поэтому, помимо школ, на дистанционную форму обучения переведены учреждения дополнительного образования для детей и секции культуры и спорта в Советском. Для детских садов продлят меры групповой изоляции. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Решение было принято на заседании СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьников Советского (ХМАО) вслед за Югорском отправят на дистанционное обучение с 25 ноября по 3 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в районе запрещены культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Советского района. «Как стало известно, на территории Советского района среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекций, с 25 ноября по 3 декабря включительно образовательный процесс в школах города Советский будет организован с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщается на сайте мэрии Советского района. Кроме того, на дистант уже отправили учеников школы в поселке Пионерский. Уточняется, что введенные ранее ограничения не помогли сдержать рост заболеваемости в Советском районе. Поэтому, помимо школ, на дистанционную форму обучения переведены учреждения дополнительного образования для детей и секции культуры и спорта в Советском. Для детских садов продлят меры групповой изоляции. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Решение было принято на заседании СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии).