23 ноября 2023

Второй город ХМАО перевел школы на дистант из-за гриппа и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта
Кроме школ, в Советском на дистант уходят и учреждения дополнительного образования для детей Фото:

Школьников Советского (ХМАО) вслед за Югорском отправят на дистанционное обучение с 25 ноября по 3 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в районе запрещены культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Советского района.

«Как стало известно, на территории Советского района среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекций, с 25 ноября по 3 декабря включительно образовательный процесс в школах города Советский будет организован с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщается на сайте мэрии Советского района. Кроме того, на дистант уже отправили учеников школы в поселке Пионерский.

Уточняется, что введенные ранее ограничения не помогли сдержать рост заболеваемости в Советском районе. Поэтому, помимо школ, на дистанционную форму обучения переведены учреждения дополнительного образования для детей и секции культуры и спорта в Советском. Для детских садов продлят меры групповой изоляции.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Решение было принято на заседании СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии).

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Школьников Советского (ХМАО) вслед за Югорском отправят на дистанционное обучение с 25 ноября по 3 декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Также в районе запрещены культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях. Информацию об этом опубликовали на официальном портале администрации Советского района. «Как стало известно, на территории Советского района среди заболевших выявляются не только острые респираторные инфекции, но грипп и коронавирус. Чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекций, с 25 ноября по 3 декабря включительно образовательный процесс в школах города Советский будет организован с применением дистанционных образовательных технологий», — сообщается на сайте мэрии Советского района. Кроме того, на дистант уже отправили учеников школы в поселке Пионерский. Уточняется, что введенные ранее ограничения не помогли сдержать рост заболеваемости в Советском районе. Поэтому, помимо школ, на дистанционную форму обучения переведены учреждения дополнительного образования для детей и секции культуры и спорта в Советском. Для детских садов продлят меры групповой изоляции. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Югорска (ХМАО) переводит школьников на дистанционное обучение из-за карантина. Решение было принято на заседании СПЭК (санитарно-противоэпидемической комиссии).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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