Участники саммита G20 не заметили отсутствия Байдена

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Президент США. stock, телефон, stock, Джо Байден
Отсутствие Байдена на саммите G20 никак не сказалось на встрече, заявил Песков Фото:

Участники онлайн-саммита G20 не заметили отсутствия президента США Джо Байдена на встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Как-то сказалось отсутствие Байдена на встрече?» — спросил журналист у Пескова. На что пресс-секретарь коротко ответил: «Нет».

Международный форум G20 прошел в формате видеоконференции 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении поднял вопрос важности скорейшего прекращения украинского конфликта.

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Участники онлайн-саммита G20 не заметили отсутствия президента США Джо Байдена на встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Как-то сказалось отсутствие Байдена на встрече?» — спросил журналист у Пескова. На что пресс-секретарь коротко ответил: «Нет». Международный форум G20 прошел в формате видеоконференции 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении поднял вопрос важности скорейшего прекращения украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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