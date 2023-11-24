Участники саммита G20 не заметили отсутствия Байдена

Отсутствие Байдена на саммите G20 никак не сказалось на встрече, заявил Песков
Участники онлайн-саммита G20 не заметили отсутствия президента США Джо Байдена на встрече. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как-то сказалось отсутствие Байдена на встрече?» — спросил журналист у Пескова. На что пресс-секретарь коротко ответил: «Нет».
Международный форум G20 прошел в формате видеоконференции 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении поднял вопрос важности скорейшего прекращения украинского конфликта.
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