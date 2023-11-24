Донецкая филармония в Перми почтит концертом память погибших артистов

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Пианистка Валентина Лисица исполнит произведение Сергея Рахманинова Фото:

В Перми в рамках проекта #оркестрнепокороенных пройдет концерт Донецкой филармонии. Тур оркестра из ДНР пройдет по 12 городам России, а посвятили его памяти погибших артистов филармонии Донецка, сообщили в минкультуры Пермского края.

«Пермь примет коллектив 10 апреля. Гастрольный тур завершится 23 апреля в Мариуполе — в день рождения композитора Сергея Прокофьева. Этот тур призван сохранить память о погибших артистах филармонии, которые встали на защиту Донбасса и России», — говорится на сайте министерства.

В первом отделении концерта оркестр под управлением Михаила Илющенко исполнит произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского. Во втором прозвучит один из фортепианных концертов Сергея Рахманинова. Солисткой выступит пианистка Валентина Лисица.

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В Перми в рамках проекта #оркестрнепокороенных пройдет концерт Донецкой филармонии. Тур оркестра из ДНР пройдет по 12 городам России, а посвятили его памяти погибших артистов филармонии Донецка, сообщили в минкультуры Пермского края. «Пермь примет коллектив 10 апреля. Гастрольный тур завершится 23 апреля в Мариуполе — в день рождения композитора Сергея Прокофьева. Этот тур призван сохранить память о погибших артистах филармонии, которые встали на защиту Донбасса и России», — говорится на сайте министерства. В первом отделении концерта оркестр под управлением Михаила Илющенко исполнит произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского. Во втором прозвучит один из фортепианных концертов Сергея Рахманинова. Солисткой выступит пианистка Валентина Лисица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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