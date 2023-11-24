Донецкая филармония в Перми почтит концертом память погибших артистов

24 ноября 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Пианистка Валентина Лисица исполнит произведение Сергея Рахманинова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в рамках проекта #оркестрнепокороенных пройдет концерт Донецкой филармонии. Тур оркестра из ДНР пройдет по 12 городам России, а посвятили его памяти погибших артистов филармонии Донецка, сообщили в минкультуры Пермского края. «Пермь примет коллектив 10 апреля. Гастрольный тур завершится 23 апреля в Мариуполе — в день рождения композитора Сергея Прокофьева. Этот тур призван сохранить память о погибших артистах филармонии, которые встали на защиту Донбасса и России», — говорится на сайте министерства. В первом отделении концерта оркестр под управлением Михаила Илющенко исполнит произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского. Во втором прозвучит один из фортепианных концертов Сергея Рахманинова. Солисткой выступит пианистка Валентина Лисица.

В Перми в рамках проекта #оркестрнепокороенных пройдет концерт Донецкой филармонии. Тур оркестра из ДНР пройдет по 12 городам России, а посвятили его памяти погибших артистов филармонии Донецка, сообщили в минкультуры Пермского края. «Пермь примет коллектив 10 апреля. Гастрольный тур завершится 23 апреля в Мариуполе — в день рождения композитора Сергея Прокофьева. Этот тур призван сохранить память о погибших артистах филармонии, которые встали на защиту Донбасса и России», — говорится на сайте министерства. В первом отделении концерта оркестр под управлением Михаила Илющенко исполнит произведения Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского. Во втором прозвучит один из фортепианных концертов Сергея Рахманинова. Солисткой выступит пианистка Валентина Лисица.