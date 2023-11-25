Крупнейшая косметическая компания из Франции останется в России

L’Oreal намерена продолжить работу в России
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L’Oreal продолжит производит свои товары на заводе в Калуге, заявил Николя Иеронимюс Фото:

Французская косметическая компания L’Oreal продолжит свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс.

«Мы сохранили часть нашего бизнеса в России», — передает слова Иеронимюса AFP. Он добавил, что корпорация продолжит производить косметические и гигиенические товары на заводе в Калуге. Такой шаг, по его мнению, поможет избежать негативных последствий для активов компании и охранять безопасность и доходы сотрудников в России.

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Французская косметическая компания L’Oreal продолжит свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс. «Мы сохранили часть нашего бизнеса в России», — передает слова Иеронимюса AFP. Он добавил, что корпорация продолжит производить косметические и гигиенические товары на заводе в Калуге. Такой шаг, по его мнению, поможет избежать негативных последствий для активов компании и охранять безопасность и доходы сотрудников в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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