Крупнейшая косметическая компания из Франции останется в России

Французская косметическая компания L’Oreal продолжит свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс.
«Мы сохранили часть нашего бизнеса в России», — передает слова Иеронимюса AFP. Он добавил, что корпорация продолжит производить косметические и гигиенические товары на заводе в Калуге. Такой шаг, по его мнению, поможет избежать негативных последствий для активов компании и охранять безопасность и доходы сотрудников в России.
Французская косметическая компания L’Oreal продолжит свою деятельность в России. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Николя Иеронимюс. «Мы сохранили часть нашего бизнеса в России», — передает слова Иеронимюса AFP. Он добавил, что корпорация продолжит производить косметические и гигиенические товары на заводе в Калуге. Такой шаг, по его мнению, поможет избежать негативных последствий для активов компании и охранять безопасность и доходы сотрудников в России.