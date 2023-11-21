Зарубежные издательства возвращают в РФ свои представительства

Подразделения Penguin Random House вернулись к работе в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших мировых книгоиздателей Penguin Random House вернулись в Россию. Об этом сообщил гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

«Некоторые зарубежные издатели начали возвращаться на российский рынок. В частности, в РФ снова работают испанское и немецкое подразделения крупнейшего в мире издателя книг на английском языке Penguin Random House», — передает слова Алексея Ильина газета «Коммерсант» .

В материале отмечается, что участники рынка рассчитывают возобновить деловые отношения с иностранными партнерами, прерванные после начала конфликта на Украине. Региональные подразделения смогут распоряжаться только правами на книги локальных авторов, но их доля в общем портфеле небольшая, добавили авторы материала.

Россия начала спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса. Из-за этого на РФ наложили санкции. В тот момент часть зарубежных компаний ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми названиями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что многие западные компании планировали вернуться на российский рынок при первой возможности. По его словам, предприниматели вынуждены пережидать санкции Евросоюза и США.