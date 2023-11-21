Зарубежные издательства возвращают в РФ свои представительства

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Подразделения Penguin Random House вернулись к работе в России Фото:

Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших мировых книгоиздателей Penguin Random House вернулись в Россию. Об этом сообщил гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин.

«Некоторые зарубежные издатели начали возвращаться на российский рынок. В частности, в РФ снова работают испанское и немецкое подразделения крупнейшего в мире издателя книг на английском языке Penguin Random House», — передает слова Алексея Ильина газета «Коммерсант».

В материале отмечается, что участники рынка рассчитывают возобновить деловые отношения с иностранными партнерами, прерванные после начала конфликта на Украине. Региональные подразделения смогут распоряжаться только правами на книги локальных авторов, но их доля в общем портфеле небольшая, добавили авторы материала.

Россия начала спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса. Из-за этого на РФ наложили санкции. В тот момент часть зарубежных компаний ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми названиями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что многие западные компании планировали вернуться на российский рынок при первой возможности. По его словам, предприниматели вынуждены пережидать санкции Евросоюза и США.

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Немецкое и испанское подразделения одного из крупнейших мировых книгоиздателей Penguin Random House вернулись в Россию. Об этом сообщил гендиректор издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. «Некоторые зарубежные издатели начали возвращаться на российский рынок. В частности, в РФ снова работают испанское и немецкое подразделения крупнейшего в мире издателя книг на английском языке Penguin Random House», — передает слова Алексея Ильина газета «Коммерсант». В материале отмечается, что участники рынка рассчитывают возобновить деловые отношения с иностранными партнерами, прерванные после начала конфликта на Украине. Региональные подразделения смогут распоряжаться только правами на книги локальных авторов, но их доля в общем портфеле небольшая, добавили авторы материала. Россия начала спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса. Из-за этого на РФ наложили санкции. В тот момент часть зарубежных компаний ушла с рынка. Правда, через несколько месяцев некоторые из них вернулись и открылись под новыми названиями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что многие западные компании планировали вернуться на российский рынок при первой возможности. По его словам, предприниматели вынуждены пережидать санкции Евросоюза и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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