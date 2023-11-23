Автоэксперт назвал особенности иранских авто, появившихся в России

Автодилер Житнухин: иранские авто в РФ имеют хорошее соотношение «цена-качество»

23 ноября 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

В РФ поступили в продажу иранские автомобили Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Иранские автомобили Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara, которые начали поступать в Россию, способны составить конкуренцию популярным в РФ автомобилям из-за технических особенностей и низкой стоимости. Об этом заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. «В дилерские центры России в ноябре 2023 года начали поступать первые иранские автомобили. <…> Пока к покупке доступны только седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara. <…> Предварительная стоимость Iran Khodro Dena — 1,6-1,7 миллиона рублей. Он оснащен автоматической коробкой передач, ABS, круиз-контролем и системой курсовой устойчивости», — рассказал Евгений Житнухин в разговоре с «Лентой.ру». Говоря о второй модели из Ирана, автодилер пояснил, что тот стоит в районе 1,5 миллиона рублей. При этом автомобиль оснащен камерой заднего вида, мултирулем, круиз-корнтролем и большим багажником. По словам Житнухина, на покупке новых иранских авто можно сэкономить до 300 тысяч рублей, если пользоваться программой трейд-ин. Автомобильный эксперт подытожил, что машины из Ирана могут составить конкуренцию популярным у россиян автомобилям, таким как: Lada Vesta, Kia Rio или Volkswagen Polo. С ноября в Россию также поступит и другой автомобиль. Это китайский Jetta VA3. Он производится на автоконцерне Volkswagen в КНР. Зарубежные автопроизводители ушли из России из-за санкций. Тем не менее в РФ остаются автомобили, которые можно приобрести в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Иранские автомобили Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara, которые начали поступать в Россию, способны составить конкуренцию популярным в РФ автомобилям из-за технических особенностей и низкой стоимости. Об этом заявил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин. «В дилерские центры России в ноябре 2023 года начали поступать первые иранские автомобили. <…> Пока к покупке доступны только седаны Iran Khodro Dena и Iran Khodro Tara. <…> Предварительная стоимость Iran Khodro Dena — 1,6-1,7 миллиона рублей. Он оснащен автоматической коробкой передач, ABS, круиз-контролем и системой курсовой устойчивости», — рассказал Евгений Житнухин в разговоре с «Лентой.ру». Говоря о второй модели из Ирана, автодилер пояснил, что тот стоит в районе 1,5 миллиона рублей. При этом автомобиль оснащен камерой заднего вида, мултирулем, круиз-корнтролем и большим багажником. По словам Житнухина, на покупке новых иранских авто можно сэкономить до 300 тысяч рублей, если пользоваться программой трейд-ин. Автомобильный эксперт подытожил, что машины из Ирана могут составить конкуренцию популярным у россиян автомобилям, таким как: Lada Vesta, Kia Rio или Volkswagen Polo. С ноября в Россию также поступит и другой автомобиль. Это китайский Jetta VA3. Он производится на автоконцерне Volkswagen в КНР. Зарубежные автопроизводители ушли из России из-за санкций. Тем не менее в РФ остаются автомобили, которые можно приобрести в стране.