Губернатор Текслер обратился с благодарностью к матерям Челябинской области

26 ноября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер пожелал матерям счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия в семьях Фото: Георгий Бергал © URA.RU Челябинский губернатор Алексей Текслер поблагодарил матерей в своем поздравлении ко Дню матери. Поздравление размещено на официальном сайте губернатора. «Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых добрых праздников — Днем матери! Тепло материнской любви согревает каждого с первых минут жизни. Мама — главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Она всегда рядом — защищает от невзгод, дарит нежность и ласку, дает силы преодолевать любые трудности. <…> Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности — семья, верность, родительский дом», — говорится в поздравлении. Отдельную благодарность губернатор выразил матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям. Отметив их вклад в укрепление института семьи и терпение, доброту и неустанный труд. Алексей Текслер пожелал женщинам счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия в семьях. А детям радовать своих мам достижениями и заботиться об их здоровье.

Челябинский губернатор Алексей Текслер поблагодарил матерей в своем поздравлении ко Дню матери. Поздравление размещено на официальном сайте губернатора. «Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых добрых праздников — Днем матери! Тепло материнской любви согревает каждого с первых минут жизни. Мама — главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Она всегда рядом — защищает от невзгод, дарит нежность и ласку, дает силы преодолевать любые трудности. <…> Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности — семья, верность, родительский дом», — говорится в поздравлении. Отдельную благодарность губернатор выразил матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям. Отметив их вклад в укрепление института семьи и терпение, доброту и неустанный труд. Алексей Текслер пожелал женщинам счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия в семьях. А детям радовать своих мам достижениями и заботиться об их здоровье.