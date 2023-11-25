25 ноября 2023
24 ноября 2023

Губернатор Текслер обратился с благодарностью к матерям Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер пожелал матерям счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия в семьях Фото:

Челябинский губернатор Алексей Текслер поблагодарил матерей в своем поздравлении ко Дню матери. Поздравление размещено на официальном сайте губернатора.

«Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых добрых праздников — Днем матери! Тепло материнской любви согревает каждого с первых минут жизни. Мама — главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Она всегда рядом — защищает от невзгод, дарит нежность и ласку, дает силы преодолевать любые трудности. <…> Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности — семья, верность, родительский дом», — говорится в поздравлении. Отдельную благодарность губернатор выразил матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям. Отметив их вклад в укрепление института семьи и терпение, доброту и неустанный труд.

Алексей Текслер пожелал женщинам счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия в семьях. А детям радовать своих мам достижениями и заботиться об их здоровье.

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Челябинский губернатор Алексей Текслер поблагодарил матерей в своем поздравлении ко Дню матери. Поздравление размещено на официальном сайте губернатора. «Уважаемые друзья! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых добрых праздников — Днем матери! Тепло материнской любви согревает каждого с первых минут жизни. Мама — главный наставник, мудрый советчик и самый преданный друг. Она всегда рядом — защищает от невзгод, дарит нежность и ласку, дает силы преодолевать любые трудности. <…> Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности — семья, верность, родительский дом», — говорится в поздравлении. Отдельную благодарность губернатор выразил матерям-героиням, многодетным мамам, приемным матерям. Отметив их вклад в укрепление института семьи и терпение, доброту и неустанный труд. Алексей Текслер пожелал женщинам счастья, здоровья, взаимопонимания и благополучия в семьях. А детям радовать своих мам достижениями и заботиться об их здоровье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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