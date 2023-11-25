Наводчик танка считает, что на обучении в двухтысячных было сложнее, чем сейчас Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Опытный наводчик танка, проходивший призыв в военной части у города Чебаркуль Челябинской области, рассказал о боевой подготовки и своем участии в СВО. Интервью с ним опубликовало министерство обороны РФ.

«Подготовка была серьезная. Мы четыре месяца ездили по полигонам. И в Питере были, и где только не были. А так сложного ничего нет. На обучении, наоборот, было сложнее, чем здесь», — приводит слова интервью пресс-служба ведомства в своем telrgram-канале.

Саму срочную службу наводчик танка проходил еще в двухтысячных годах. Отмечает, что на Чебаркульском полигоне приобрел бесценный опыт, который сегодня ему пригодился на передовой.