25 ноября 2023

Опыт подготовки на челябинском полигоне помог наводчику танка на СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, выстрел, танк, полигон, stock, сбойка
Наводчик танка считает, что на обучении в двухтысячных было сложнее, чем сейчас Фото:

Опытный наводчик танка, проходивший призыв в военной части у города Чебаркуль Челябинской области, рассказал о боевой подготовки и своем участии в СВО. Интервью с ним опубликовало министерство обороны РФ.

«Подготовка была серьезная. Мы четыре месяца ездили по полигонам. И в Питере были, и где только не были. А так сложного ничего нет. На обучении, наоборот, было сложнее, чем здесь», — приводит слова интервью пресс-служба ведомства в своем telrgram-канале.

Саму срочную службу наводчик танка проходил еще в двухтысячных годах. Отмечает, что на Чебаркульском полигоне приобрел бесценный опыт, который сегодня ему пригодился на передовой.

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Опытный наводчик танка, проходивший призыв в военной части у города Чебаркуль Челябинской области, рассказал о боевой подготовки и своем участии в СВО. Интервью с ним опубликовало министерство обороны РФ. «Подготовка была серьезная. Мы четыре месяца ездили по полигонам. И в Питере были, и где только не были. А так сложного ничего нет. На обучении, наоборот, было сложнее, чем здесь», — приводит слова интервью пресс-служба ведомства в своем telrgram-канале. Саму срочную службу наводчик танка проходил еще в двухтысячных годах. Отмечает, что на Чебаркульском полигоне приобрел бесценный опыт, который сегодня ему пригодился на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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