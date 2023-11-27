27 ноября 2023

В Челябинской области остановили незаконный экспорт красной икры

© Служба новостей «URA.RU»
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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
В автомобиле пытались провезти более 18 килограммов икры Фото:

В пункте «Николаевка» Варненского района (Челябинская область) не допустили вывоз 18 килограммов икры в Республику Казахстан. Причиной стало нарушение ветеринарных требований, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В досматриваемом автомобиле без ветеринарных сопроводительных документов перевозилось более 18 кг консерв: 2,2 кг икры лососевой, 9 кг икры щуки, 7 кг икры форели. Машина следовала из Москвы в Республику Казахстан», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.

Под ветконтролем с границы машина была возвращена на территорию России. Было нарушено решение комиссии Таможенного союза о применении ветсанитарных мер.

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В пункте «Николаевка» Варненского района (Челябинская область) не допустили вывоз 18 килограммов икры в Республику Казахстан. Причиной стало нарушение ветеринарных требований, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В досматриваемом автомобиле без ветеринарных сопроводительных документов перевозилось более 18 кг консерв: 2,2 кг икры лососевой, 9 кг икры щуки, 7 кг икры форели. Машина следовала из Москвы в Республику Казахстан», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве. Под ветконтролем с границы машина была возвращена на территорию России. Было нарушено решение комиссии Таможенного союза о применении ветсанитарных мер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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