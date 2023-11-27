В Челябинской области остановили незаконный экспорт красной икры

В пункте «Николаевка» Варненского района (Челябинская область) не допустили вывоз 18 килограммов икры в Республику Казахстан. Причиной стало нарушение ветеринарных требований, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«В досматриваемом автомобиле без ветеринарных сопроводительных документов перевозилось более 18 кг консерв: 2,2 кг икры лососевой, 9 кг икры щуки, 7 кг икры форели. Машина следовала из Москвы в Республику Казахстан», — уточнили URA.RU в надзорном ведомстве.
Под ветконтролем с границы машина была возвращена на территорию России. Было нарушено решение комиссии Таможенного союза о применении ветсанитарных мер.
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