Юристы обманули пермячку с акциями госкомпании

29 ноября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Юристы оказывали давление на пермячку, чтобы она подписала договор Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Перми подала в суд на юристов, которые убедили ее, что помогут получить ей деньги с акций госкомпаний. Женщина заявила в суде, что ей навязали услуги на сумму 62 тысячи рублей, и при этом никак не помогли, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Истец обоснование требований указала, что она заключила договор об оказании юридических услуг. Стоимость услуг составила 62000 руб. В ходе консультации с ней общалось несколько сотрудников, которые убедили ее, что данное дело беспроигрышное, что она может и должна реализовать свои права на получение денежных средств по имеющимся акциям. Желаемого результата она не получила», — говорится в решении. Деньги для оплаты услуг женщина взяла в кредит. Пермячка была убеждена, что она и ее муж имеют ваучеры, которые дают ей право на приватизацию, в этом ее убедил ответчик. При этом истец полностью доверяла юристам и подписала все нужные бумаги, хотя список услуг, которые ей якобы предоставляли, был непонятен. После того, как дело было проиграно, женщина обратилась к ответчику, чтобы вернуть деньги за оплату их услуг, но в ответ ей начали поступать угрозы. Тогда истец пошла в суд, где постановили расторгнуть договор и вернуть деньги.

Жительница Перми подала в суд на юристов, которые убедили ее, что помогут получить ей деньги с акций госкомпаний. Женщина заявила в суде, что ей навязали услуги на сумму 62 тысячи рублей, и при этом никак не помогли, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Истец обоснование требований указала, что она заключила договор об оказании юридических услуг. Стоимость услуг составила 62000 руб. В ходе консультации с ней общалось несколько сотрудников, которые убедили ее, что данное дело беспроигрышное, что она может и должна реализовать свои права на получение денежных средств по имеющимся акциям. Желаемого результата она не получила», — говорится в решении. Деньги для оплаты услуг женщина взяла в кредит. Пермячка была убеждена, что она и ее муж имеют ваучеры, которые дают ей право на приватизацию, в этом ее убедил ответчик. При этом истец полностью доверяла юристам и подписала все нужные бумаги, хотя список услуг, которые ей якобы предоставляли, был непонятен. После того, как дело было проиграно, женщина обратилась к ответчику, чтобы вернуть деньги за оплату их услуг, но в ответ ей начали поступать угрозы. Тогда истец пошла в суд, где постановили расторгнуть договор и вернуть деньги.