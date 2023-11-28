В Челябинске выключат светофоры на двух перекрестках

28 ноября 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Светофоры начнут отключать утром 29 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске 29 ноября отключат светофоры на двух перекрестках. На пересечении улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова, а также на Троицком тракте в районе остановки «поселок Смолино», сообщается на сайте мэрии. «В Челябинске 29 ноября светофоры выключат на перекрестках улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова. Также автоматическое регулирование отключат на Троицком тракте в районе остановки „Поселок Смолино“», — сообщили в мэрии. Светофор на перекрестке улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова будет отключен с 8 утра до 17 вечера. На Троицком тракте — с 10 утра до окончания работ. В это время водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на данных участках.

В Челябинске 29 ноября отключат светофоры на двух перекрестках. На пересечении улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова, а также на Троицком тракте в районе остановки «поселок Смолино», сообщается на сайте мэрии. «В Челябинске 29 ноября светофоры выключат на перекрестках улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова. Также автоматическое регулирование отключат на Троицком тракте в районе остановки „Поселок Смолино“», — сообщили в мэрии. Светофор на перекрестке улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова будет отключен с 8 утра до 17 вечера. На Троицком тракте — с 10 утра до окончания работ. В это время водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на данных участках.