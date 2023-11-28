В Челябинске выключат светофоры на двух перекрестках

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Клипарт. Магнитогорск, светофор
Светофоры начнут отключать утром 29 ноября Фото:

В Челябинске 29 ноября отключат светофоры на двух перекрестках. На пересечении улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова, а также на Троицком тракте в районе остановки «поселок Смолино», сообщается на сайте мэрии.

«В Челябинске 29 ноября светофоры выключат на перекрестках улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова. Также автоматическое регулирование отключат на Троицком тракте в районе остановки „Поселок Смолино“», — сообщили в мэрии.

Светофор на перекрестке улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова будет отключен с 8 утра до 17 вечера. На Троицком тракте — с 10 утра до окончания работ. В это время водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на данных участках.

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В Челябинске 29 ноября отключат светофоры на двух перекрестках. На пересечении улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова, а также на Троицком тракте в районе остановки «поселок Смолино», сообщается на сайте мэрии. «В Челябинске 29 ноября светофоры выключат на перекрестках улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова. Также автоматическое регулирование отключат на Троицком тракте в районе остановки „Поселок Смолино“», — сообщили в мэрии. Светофор на перекрестке улиц Блюхера, Воровского, Салтыкова будет отключен с 8 утра до 17 вечера. На Троицком тракте — с 10 утра до окончания работ. В это время водителей и пешеходов просят быть внимательными при движении на данных участках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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