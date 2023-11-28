Родители из ХМАО пожаловались, что в школе на детей заставляют заводить карту Сбера

Родители из Ханты-Мансийска боятся, что детей не пустят в школу без карты Сбера

Родителям школы из Ханты-Мансийска сообщили, что детей не пропустят в школу без карты Сбера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители из Ханты-Мансийска пожаловались, что в школе на детей заставляют заводить карту Сбера. Обращение жителей ХМАО прозвучало во время прямого эфира с директором департамента образования и науки Югры Алексеем Дрениным, который транслировался на странице ЦУР ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«Пришло сообщение, что школа является участником пилотного проекта, и родителям необходимо оформить Сберкарты детям для входа в учебное заведение: без них дети в школу допущены не будут. Зачем младшим классам карта для входа в школу, ведь большая вероятность, что ребенок ее потеряет или станет объектом для буллинга со стороны учеников более старших классов?», — возмущаются родители.

Дренин ответил жителям ХМАО, что оформление карты Сбера для прохода в школу не является обязательным. «Карта Сбера на ребенка в качестве пропуска в школу оформляется по желанию родителя. Пропускные пункты в учебных заведениях устроены таким образом, что можно запрограммировать карту любого банка или проходить по обычному пропуску. Считаю, что школа неверно проинформировала родителей по данному вопросу», — пояснил глава департамента образования.

Ранее URA.RU писало, что ученики в ХМАО смогут проходить в школу по карте Сбера. Для получения бесплатной карты для ребенка необходимо обратиться к руководству учебного заведения.