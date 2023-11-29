Свердловский суд отклонил жалобы «Вечерних ведомостей» по трем делам

Изданию нужно выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд оставил в силе решения, вынесенные в отношении руководителей и юридического лица екатеринбургской газеты «Вечерние ведомости». Жалобы по трем делам были отклонены, СМИ должно выплатить 550 тысяч рублей в качестве штрафа, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Три судебных заседания проходили в один день. Без изменений оставлено постановление в отношении главного редактора Владислава Постникова, которого признали виновным в дискредитации российской армии. Директор издания Гузель Аиткулова также признана виновной по той же статье. Без изменений суд оставил и решение о наказании учредителя ООО «Техноторг». В общем сумме газету оштрафовали на 550 тысяч рублей, объяснили в Свердловском областном суде.

«Вечерние ведомости» шесть раз привлекали к ответственности за дискредитацию армии РФ. В ноябре прокуратура вынесла предупреждение изданию. Теперь силовики ищут экстремизм в материалах СМИ.