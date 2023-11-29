Челябинских охотников избавят от необходимости посещения госорганов

Охотники смогут передавать всю необходимую госорганам информацию в цифровом формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области планируют ввести экспериментальный правовой режим, который избавит охотников от необходимости посещения госорганов. Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«Челябинская область может стать одним из четырех регионов России, где будут действовать цифровые разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Реализация проекта позволит полностью исключить посещение охотниками государственного органа при получении услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, в том числе при предоставлении охотниками информации о добытых ими ресурсах. Это сделает услугу более удобной для граждан», — пояснили в пресс-службе минэкологии.

Вопрос включения региона в экспериментальный правовой режим рассматривался на втором федеральном форуме «Цифровой алмаз», который состоялся в Якутске. Помимо Челябинской, в эксперименте планируют принять участие Новосибирская область, Республика Саха (Якутия) и Кемеровская область.