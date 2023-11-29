В Челябинской области пассажирка иномарки погибла в ДТП с фурой. Фото

29 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Пассажирка скончалась на месте ДТП, а водителя иномарки доставили в больницу Фото: Анна Майорова © URA.RU На дороге «Миасс-Кыштым» в Челябинской области 29 ноября пассажирка легкового автомобиля погибла в ДТП с фурой. Водитель машины выехал на встречную полосу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД. «Предварительно, при неустановленных обстоятельствах водитель 1968 года рождения выехал на встречную полосу на SsangYong и совершил столкновение со Scania. Пассажирка SsangYong, 50-55 лет, от полученных травм скончалась на месте», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. Водитель иномарки сейчас находится в больнице. ДТП произошло на 29 км дороги «Миасс-Карабаш-Кыштым». фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

На дороге «Миасс-Кыштым» в Челябинской области 29 ноября пассажирка легкового автомобиля погибла в ДТП с фурой. Водитель машины выехал на встречную полосу, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГИБДД. «Предварительно, при неустановленных обстоятельствах водитель 1968 года рождения выехал на встречную полосу на SsangYong и совершил столкновение со Scania. Пассажирка SsangYong, 50-55 лет, от полученных травм скончалась на месте», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. Водитель иномарки сейчас находится в больнице. ДТП произошло на 29 км дороги «Миасс-Карабаш-Кыштым».