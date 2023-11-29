В Рособрнадзоре высказались о смене формата ЕГЭ

ЕГЭ не планируют переводить в онлайн-формат в ближайшие пять-десять лет
В ближайшие пять-десять лет Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет переведен в онлайн-формат. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Переводить ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет точно не будем», — передает ТАСС слова Музаева. Об этом он заявил на встрече со школьниками на Международной выставке-форуме «Россия».
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор в 2026 году планирует завершить работу по переводу всех систем, которые связаны с проведением ЕГЭ, на отечественное программное обеспечение. По словам замглавы ведомства Игоря Круглинского, новое ПО протестируют в 2024 году в нескольких регионах.
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