16 ноября 2023

Рособрнадзор переведет системы, связанные с проведением ЕГЭ, на отечественное ПО

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Отечественный софт снизит технологическую зависимость от Запада Фото:

Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

«В 2024 году новое ПО протестируют в нескольких регионах. Планируем завершить работу по переводу ЕГЭ на отечественный продукт в 2026 году», — приводит пресс-служба Рособрнадзора заявление Игоря Круглинского.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации заявил, что считает введение в стране систему ЕГЭ большой ошибкой. По мнению депутата, это разрушило ту ткань традиционного русского образования, которая существовало до революции и в советской России.

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Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский. «В 2024 году новое ПО протестируют в нескольких регионах. Планируем завершить работу по переводу ЕГЭ на отечественный продукт в 2026 году», — приводит пресс-служба Рособрнадзора заявление Игоря Круглинского. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации заявил, что считает введение в стране систему ЕГЭ большой ошибкой. По мнению депутата, это разрушило ту ткань традиционного русского образования, которая существовало до революции и в советской России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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