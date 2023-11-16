Рособрнадзор переведет системы, связанные с проведением ЕГЭ, на отечественное ПО

Рособрнадзор планирует в 2026 году завершить работу по переводу всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ), на отечественное программное обеспечение (ПО). Об этом заявил замглавы ведомства Игорь Круглинский.
«В 2024 году новое ПО протестируют в нескольких регионах. Планируем завершить работу по переводу ЕГЭ на отечественный продукт в 2026 году», — приводит пресс-служба Рособрнадзора заявление Игоря Круглинского.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации заявил, что считает введение в стране систему ЕГЭ большой ошибкой. По мнению депутата, это разрушило ту ткань традиционного русского образования, которая существовало до революции и в советской России.
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