29 ноября 2023

Мизулина пообещала приехать в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XII Международный форум безопасного Интернета. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина пообещала приехать в Нефтеюганск на съемки ток-шоу «Люди в студии» Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала приехать с визитом в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу «Люди в студии». Съемки запланированы в Нефтеюганске на январь 2024 года, рассказал URA.RU автор проекта Владимир Овсепян.

«Екатерина Мизулина согласилась приехать в Нефтеюганск и принять участие в проекте. Сейчас определяем дату, ориентировочно съемки будут в январе. В планах также организовать для гостьи экскурсию по городу», — поделился с журналистом агентства Овсепян.

Предложение выступить в шоу в качестве эксперта прозвучало на встрече, организованной в международном детском центре «Артек». Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до Мизулиной, ее телефон оказался выключенным.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. В ходе беседы она заявила, что что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала приехать с визитом в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу «Люди в студии». Съемки запланированы в Нефтеюганске на январь 2024 года, рассказал URA.RU автор проекта Владимир Овсепян. «Екатерина Мизулина согласилась приехать в Нефтеюганск и принять участие в проекте. Сейчас определяем дату, ориентировочно съемки будут в январе. В планах также организовать для гостьи экскурсию по городу», — поделился с журналистом агентства Овсепян. Предложение выступить в шоу в качестве эксперта прозвучало на встрече, организованной в международном детском центре «Артек». Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до Мизулиной, ее телефон оказался выключенным. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. В ходе беседы она заявила, что что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...