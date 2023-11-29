Мизулина пообещала приехать в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу. Видео

30 ноября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина пообещала приехать в Нефтеюганск на съемки ток-шоу «Люди в студии» Фото: Георгий Бергал © URA.RU (фото из архива) Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала приехать с визитом в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу «Люди в студии». Съемки запланированы в Нефтеюганске на январь 2024 года, рассказал URA.RU автор проекта Владимир Овсепян.



«Екатерина Мизулина согласилась приехать в Нефтеюганск и принять участие в проекте. Сейчас определяем дату, ориентировочно съемки будут в январе. В планах также организовать для гостьи экскурсию по городу», — поделился с журналистом агентства Овсепян.



Предложение выступить в шоу в качестве эксперта прозвучало на встрече, организованной в международном детском центре «Артек». Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до Мизулиной, ее телефон оказался выключенным.



Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. В ходе беседы она заявила, что что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина пообещала приехать с визитом в ХМАО на съемки молодежного ток-шоу «Люди в студии». Съемки запланированы в Нефтеюганске на январь 2024 года, рассказал URA.RU автор проекта Владимир Овсепян. «Екатерина Мизулина согласилась приехать в Нефтеюганск и принять участие в проекте. Сейчас определяем дату, ориентировочно съемки будут в январе. В планах также организовать для гостьи экскурсию по городу», — поделился с журналистом агентства Овсепян. Предложение выступить в шоу в качестве эксперта прозвучало на встрече, организованной в международном детском центре «Артек». Корреспонденту агентства не удалось дозвониться до Мизулиной, ее телефон оказался выключенным. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. В ходе беседы она заявила, что что уйдет из соцсетей, когда поменяет работу.