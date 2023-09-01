Губернатор ХМАО приняла участие в съемках молодежного шоу

02 сентября 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Выход выпуска с участием губернатора Комаровой запланирован автором на 10 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. Съемки прошли 1 сентября в Нефтеюганске, сообщила губернатор Югры. «Во время встречи с жителями Нефтеюганска 2 октября прошлого года обещала Владимиру Овсепяну принять участие в его шоу. Вместе с автором, участниками шоу Евгенией Гореловой, Кариной Абдрахмановой, Анастасией Чалышевой, Натальей Поповой 1 сентября записали третий выпуск проекта. В нем затронули темы, волнующие югорскую молодежь», — написала Наталья Комарова в своем telegram-канале. По словам автора сообщества «Люди в студии» в социальной сети «Вконтакте», в выпуске они обсудили самую сложную и интересную сферу деятельности, креативную индустрию Югры. Также поговорили о том, как должна реагировать молодежь на события СВО. 17-летний подросток Владимир Овсепян запустил шоу «Люди в студии» в 2022 году. Ключевая идея проекта — организация встреч молодежи с экспертами для получения практических знаний путем дискуссий. В шоу уже успели побывать замгубернатора ХМАО Елена Шумакова, глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, а также депутат городской Думы Нефтеюганска Олег Газизов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. Съемки прошли 1 сентября в Нефтеюганске, сообщила губернатор Югры. «Во время встречи с жителями Нефтеюганска 2 октября прошлого года обещала Владимиру Овсепяну принять участие в его шоу. Вместе с автором, участниками шоу Евгенией Гореловой, Кариной Абдрахмановой, Анастасией Чалышевой, Натальей Поповой 1 сентября записали третий выпуск проекта. В нем затронули темы, волнующие югорскую молодежь», — написала Наталья Комарова в своем telegram-канале. По словам автора сообщества «Люди в студии» в социальной сети «Вконтакте», в выпуске они обсудили самую сложную и интересную сферу деятельности, креативную индустрию Югры. Также поговорили о том, как должна реагировать молодежь на события СВО. 17-летний подросток Владимир Овсепян запустил шоу «Люди в студии» в 2022 году. Ключевая идея проекта — организация встреч молодежи с экспертами для получения практических знаний путем дискуссий. В шоу уже успели побывать замгубернатора ХМАО Елена Шумакова, глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, а также депутат городской Думы Нефтеюганска Олег Газизов.