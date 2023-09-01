01 сентября 2023

Губернатор ХМАО приняла участие в съемках молодежного шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Выход выпуска с участием губернатора Комаровой запланирован автором на 10 сентября Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. Съемки прошли 1 сентября в Нефтеюганске, сообщила губернатор Югры.

«Во время встречи с жителями Нефтеюганска 2 октября прошлого года обещала Владимиру Овсепяну принять участие в его шоу. Вместе с автором, участниками шоу Евгенией Гореловой, Кариной Абдрахмановой, Анастасией Чалышевой, Натальей Поповой 1 сентября записали третий выпуск проекта. В нем затронули темы, волнующие югорскую молодежь», — написала Наталья Комарова в своем telegram-канале.

По словам автора сообщества «Люди в студии» в социальной сети «Вконтакте», в выпуске они обсудили самую сложную и интересную сферу деятельности, креативную индустрию Югры. Также поговорили о том, как должна реагировать молодежь на события СВО.

17-летний подросток Владимир Овсепян запустил шоу «Люди в студии» в 2022 году. Ключевая идея проекта — организация встреч молодежи с экспертами для получения практических знаний путем дискуссий. В шоу уже успели побывать замгубернатора ХМАО Елена Шумакова, глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, а также депутат городской Думы Нефтеюганска Олег Газизов.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова снялась в третьем выпуске проекта молодежного шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя. Съемки прошли 1 сентября в Нефтеюганске, сообщила губернатор Югры. «Во время встречи с жителями Нефтеюганска 2 октября прошлого года обещала Владимиру Овсепяну принять участие в его шоу. Вместе с автором, участниками шоу Евгенией Гореловой, Кариной Абдрахмановой, Анастасией Чалышевой, Натальей Поповой 1 сентября записали третий выпуск проекта. В нем затронули темы, волнующие югорскую молодежь», — написала Наталья Комарова в своем telegram-канале. По словам автора сообщества «Люди в студии» в социальной сети «Вконтакте», в выпуске они обсудили самую сложную и интересную сферу деятельности, креативную индустрию Югры. Также поговорили о том, как должна реагировать молодежь на события СВО. 17-летний подросток Владимир Овсепян запустил шоу «Люди в студии» в 2022 году. Ключевая идея проекта — организация встреч молодежи с экспертами для получения практических знаний путем дискуссий. В шоу уже успели побывать замгубернатора ХМАО Елена Шумакова, глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, а также депутат городской Думы Нефтеюганска Олег Газизов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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