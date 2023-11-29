В ХМАО против бизнесмена возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пыть-Яхе в отношении руководителя коммерческого предприятия возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. Об этом URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Пыть-Ях возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей невыплата заработной платы. По версии следствия, руководитель коммерческой организации свыше двух месяцев не выплачивал сотрудникам заработную плату. Общая сумма задолженности составила не менее 1 270 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Следователи устанавливают детали произошедшего. Ведется работа, направленная на скорейшее погашение задолженности по заработной плате.

Ранее URA.RU сообщало, что в следователи в ХМАО заставили работодателей выплатить долги по зарплате. Общая сумма долга составила около 60 миллионов рублей.