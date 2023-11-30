Конкуренцию челябинским валенкам составляет обувь из Татарстана и Чувашии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области поднялись цены на валенки на 60%. Об этом URA.RU рассказал директор компании «Зима» из Магнитогорска Вадим Сбродов. Другие производители об удорожании не говорят, при этом все замечают увеличение себестоимости производства.

«Спрос на продукцию из-за погоды 2023 году сниженный. Основные продажи ведем через маркетплейсы. Удорожание цены составило 60%. Процесс изготовления является затратным», — сообщил URA.RU Сбродов.

Владелица фабрики «Кусиночка» Нина Пискулева в Кусе отметила, что удорожание незначительное — в пределах 100 рублей на пару, или примерно 1%. О росте цены на 100-300 рублей также заявила челябинский предприниматель Юлия Бачмага.

Аналитики платформы «Авито» выяснили, что средняя стоимость валенок в челябинском сегменте сайта составила 1,3 тысячи рублей. При этом доля продавцов данной обуви невелика: 3% — в женском разделе и 4% — в мужском. Однако решая, что будут носить дети, челябинцы часто останавливают выбор на валенках. Доля детской обуви в сегменте валенок достигла уровня 49%. Среди детской обуви на платформе 51% объявлений связано с валенками.

Сбродов рассказал о трудностях производства. Поскольку поголовье овец сократилось, шерсти стало меньше. В основном животных остригают раз в год вместо двух раз в прошлом. В результате шерсть приходится сортировать, бракуя около трети сырья. Бачмага указала на 30-процентное увеличение себестоимости изготовления. Связано это с ростом цен на сырье и материалы, также выросла зарплата персонала.

На рынке сложилась специализация производителей. Если в Магнитогорске упор делают на изготовлении обычных валенок и чуней, 90% которых продают через популярные сайты, то на фабриках Кусы и Челябинска популярностью пользуется также и расписная обувь. Челябинцы реализуют ее офлайн, выезжая на продажу в сельскую местность.

На рынке сложилась специализация производителей: одни делают упор на расписные валенки, другие — на обычные Фото: паблик «Валенки производитель Челябинск» соцсети «ВКонтакте»

Челябинцы часто покупают валенки детям Фото: паблик «Валенки производитель Челябинск» соцсети «ВКонтакте»