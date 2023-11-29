29 ноября 2023

Сургут стал лидером в национальном рейтинге прозрачности закупок

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургут обошел в рейтинге Краснодар и Нижний Новгород Фото:

Сургут (ХМАО) стал лидером в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Проверено 58 государственных заказчиков федерального уровня — министерства и ведомства. 85 субъектов РФ, 87 муниципальных образований, 85 корпоративных заказчиков. Сургут по итогу — на первом месте Национального рейтинга 2023 года среди заказчиков муниципального уровня», — сообщили в мэрии.

Судя по данным, опубликованным на сайте «Национального рейтинга прозрачности закупок» Сургут обошел такие крупные города как Краснодар и Нижний Новгород. Сургутский район оказался на шестом месте рейтинга.

Ранее URA.RU сообщало, что Сургут вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes. Муниципалитет занял 13 строчку рейтинга среди 30 лучших городов России для предпринимательства.

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Сургут (ХМАО) стал лидером в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» за 2023 год. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Проверено 58 государственных заказчиков федерального уровня — министерства и ведомства. 85 субъектов РФ, 87 муниципальных образований, 85 корпоративных заказчиков. Сургут по итогу — на первом месте Национального рейтинга 2023 года среди заказчиков муниципального уровня», — сообщили в мэрии. Судя по данным, опубликованным на сайте «Национального рейтинга прозрачности закупок» Сургут обошел такие крупные города как Краснодар и Нижний Новгород. Сургутский район оказался на шестом месте рейтинга. Ранее URA.RU сообщало, что Сургут вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes. Муниципалитет занял 13 строчку рейтинга среди 30 лучших городов России для предпринимательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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