Сургут вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes

По данным Forbes, средняя зарплата в Сургуте — 108 тысяч рублей
Сургут занял 13 строчку рейтинга Forbes среди 30 лучших городов России для бизнеса. Информация появилась на сайте журнала.
Сургут обошел в рейтинге такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Челябинск и Пермь. «Сургут — 13 место. Итоговый балл: 55,6», — сказано на сайте Forbes.
Это первое исследование после 10-летней паузы. В нем указано, что бюджет города равен 37 миллиардам рублей, а средняя зарплата — почти 108 тысяч.
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