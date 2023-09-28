Сургут вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes

29 сентября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

По данным Forbes, средняя зарплата в Сургуте — 108 тысяч рублей Фото: Артем Ковтун © URA.RU Сургут занял 13 строчку рейтинга Forbes среди 30 лучших городов России для бизнеса. Информация появилась на сайте журнала. Сургут обошел в рейтинге такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Челябинск и Пермь. «Сургут — 13 место. Итоговый балл: 55,6», — сказано на сайте Forbes. Это первое исследование после 10-летней паузы. В нем указано, что бюджет города равен 37 миллиардам рублей, а средняя зарплата — почти 108 тысяч.

Сургут занял 13 строчку рейтинга Forbes среди 30 лучших городов России для бизнеса. Информация появилась на сайте журнала. Сургут обошел в рейтинге такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Челябинск и Пермь. «Сургут — 13 место. Итоговый балл: 55,6», — сказано на сайте Forbes. Это первое исследование после 10-летней паузы. В нем указано, что бюджет города равен 37 миллиардам рублей, а средняя зарплата — почти 108 тысяч.