28 сентября 2023

Сургут вошел в число лучших городов для бизнеса по версии Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным Forbes, средняя зарплата в Сургуте — 108 тысяч рублей Фото:

Сургут занял 13 строчку рейтинга Forbes среди 30 лучших городов России для бизнеса. Информация появилась на сайте журнала.

Сургут обошел в рейтинге такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Челябинск и Пермь. «Сургут — 13 место. Итоговый балл: 55,6», — сказано на сайте Forbes.

Это первое исследование после 10-летней паузы. В нем указано, что бюджет города равен 37 миллиардам рублей, а средняя зарплата — почти 108 тысяч.

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Сургут занял 13 строчку рейтинга Forbes среди 30 лучших городов России для бизнеса. Информация появилась на сайте журнала. Сургут обошел в рейтинге такие крупные города, как Ростов-на-Дону, Челябинск и Пермь. «Сургут — 13 место. Итоговый балл: 55,6», — сказано на сайте Forbes. Это первое исследование после 10-летней паузы. В нем указано, что бюджет города равен 37 миллиардам рублей, а средняя зарплата — почти 108 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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