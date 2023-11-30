Депутат думы ХМАО Александра Глотова от КПРФ пошла против линии ЦК партии. Она поддержала проект бюджета вопреки решению фракции, и теперь ее ждут проблемы по партийной линии вплоть до исключения. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде.
«Коммунисты получили от руководства партии техзадание — голосовать против бюджета регионов или муниципалитетов, пусть даже их голоса не повлияют на принятие законопроекта. Однако Глотова на заседании окружной думы поддержала бюджет и тем самым навлекла на себя гнев руководства фракции», — поделился информатор.
Сама Глотова в разговоре с журналистом URA.RU заявила, что действительно поддержала проект бюджета и голосовала за него. «Да, возможно, это повлечет проблемы по партийной линии. Однако меня это не пугает, поскольку за бюджет я голосовала, руководствуясь интересами избирателей. Безусловно, он не идеален, однако хорошо сбалансирован. Что же касается недочетов, то они, в основном, касаются недофинансирования соцблока. По поводу расходов на образование я, как учитель, высказала свое мнение на комитетах. Мои коллеги-медики также высказали свое», — уточнила депутат.
Год назад против линии партии пошел другой югорский коммунист — Халид Таги-заде. Это стало одной из причин его затяжного конфликта с руководителем регионального отделения КПРФ — Алексеем Савинцевым и началом развала фракции в окружной думе.
Корреспондент URA.RU попросил Савинцева прокомментировать инцидент. Он ответил, что готов будет сделать это позже.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не смогли заложить в бюджет расходы на полное покрытие затрат на неонатальный скрининг. Средства обещали изыскать при возникновении профицита бюджета.
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