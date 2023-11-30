Депутат думы ХМАО пошла против линии ЦК КПРФ. Инсайд

В ХМАО депутат Глотова поддержала бюджет вопреки решению ЦК КПРФ

30 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутат от КПРФ проголосовала за принятие бюджета ХМАО вопреки линии партии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат думы ХМАО Александра Глотова от КПРФ пошла против линии ЦК партии. Она поддержала проект бюджета вопреки решению фракции, и теперь ее ждут проблемы по партийной линии вплоть до исключения. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде. «Коммунисты получили от руководства партии техзадание — голосовать против бюджета регионов или муниципалитетов, пусть даже их голоса не повлияют на принятие законопроекта. Однако Глотова на заседании окружной думы поддержала бюджет и тем самым навлекла на себя гнев руководства фракции», — поделился информатор. Сама Глотова в разговоре с журналистом URA.RU заявила, что действительно поддержала проект бюджета и голосовала за него. «Да, возможно, это повлечет проблемы по партийной линии. Однако меня это не пугает, поскольку за бюджет я голосовала, руководствуясь интересами избирателей. Безусловно, он не идеален, однако хорошо сбалансирован. Что же касается недочетов, то они, в основном, касаются недофинансирования соцблока. По поводу расходов на образование я, как учитель, высказала свое мнение на комитетах. Мои коллеги-медики также высказали свое», — уточнила депутат. Год назад против линии партии пошел другой югорский коммунист — Халид Таги-заде. Это стало одной из причин его затяжного конфликта с руководителем регионального отделения КПРФ — Алексеем Савинцевым и началом развала фракции в окружной думе. Корреспондент URA.RU попросил Савинцева прокомментировать инцидент. Он ответил, что готов будет сделать это позже. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не смогли заложить в бюджет расходы на полное покрытие затрат на неонатальный скрининг. Средства обещали изыскать при возникновении профицита бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат думы ХМАО Александра Глотова от КПРФ пошла против линии ЦК партии. Она поддержала проект бюджета вопреки решению фракции, и теперь ее ждут проблемы по партийной линии вплоть до исключения. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде. «Коммунисты получили от руководства партии техзадание — голосовать против бюджета регионов или муниципалитетов, пусть даже их голоса не повлияют на принятие законопроекта. Однако Глотова на заседании окружной думы поддержала бюджет и тем самым навлекла на себя гнев руководства фракции», — поделился информатор. Сама Глотова в разговоре с журналистом URA.RU заявила, что действительно поддержала проект бюджета и голосовала за него. «Да, возможно, это повлечет проблемы по партийной линии. Однако меня это не пугает, поскольку за бюджет я голосовала, руководствуясь интересами избирателей. Безусловно, он не идеален, однако хорошо сбалансирован. Что же касается недочетов, то они, в основном, касаются недофинансирования соцблока. По поводу расходов на образование я, как учитель, высказала свое мнение на комитетах. Мои коллеги-медики также высказали свое», — уточнила депутат. Год назад против линии партии пошел другой югорский коммунист — Халид Таги-заде. Это стало одной из причин его затяжного конфликта с руководителем регионального отделения КПРФ — Алексеем Савинцевым и началом развала фракции в окружной думе. Корреспондент URA.RU попросил Савинцева прокомментировать инцидент. Он ответил, что готов будет сделать это позже. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО не смогли заложить в бюджет расходы на полное покрытие затрат на неонатальный скрининг. Средства обещали изыскать при возникновении профицита бюджета.