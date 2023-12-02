В мире Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба 03 декабря 2023 в 05:39 Размер текста - 17 + Япония стала критически зависима от российского краба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Японский рынок захватил российский краб. От его импорта теперь будет трудно избавиться. Об этом сообщает издание Nihon Keizai. «Доля импорта российских продуктов (краба — прим. URA.RU) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году — прим. URA.RU). Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — сообщает издание. По словам журналистов, высокий спрос связан с санкциями США. Отмечается, что раньше именно они были крупнейшим потребителем российских морепродуктов, но из-за запрета на импорт в Америку производители сместили фокус внимания на Азию. Японский рынок захватил российский краб. От его импорта теперь будет трудно избавиться. Об этом сообщает издание Nihon Keizai. «Доля импорта российских продуктов (краба — прим. URA.RU) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году — прим. URA.RU). Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — сообщает издание. По словам журналистов, высокий спрос связан с санкциями США. Отмечается, что раньше именно они были крупнейшим потребителем российских морепродуктов, но из-за запрета на импорт в Америку производители сместили фокус внимания на Азию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям