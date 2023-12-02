02 декабря 2023

Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба

© Служба новостей «URA.RU»
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Океанариум Екатеринбурга, краб
Япония стала критически зависима от российского краба Фото:

Японский рынок захватил российский краб. От его импорта теперь будет трудно избавиться. Об этом сообщает издание Nihon Keizai.

«Доля импорта российских продуктов (краба — прим. URA.RU) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году — прим. URA.RU). Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — сообщает издание.

По словам журналистов, высокий спрос связан с санкциями США. Отмечается, что раньше именно они были крупнейшим потребителем российских морепродуктов, но из-за запрета на импорт в Америку производители сместили фокус внимания на Азию.

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Японский рынок захватил российский краб. От его импорта теперь будет трудно избавиться. Об этом сообщает издание Nihon Keizai. «Доля импорта российских продуктов (краба — прим. URA.RU) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году — прим. URA.RU). Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», — сообщает издание. По словам журналистов, высокий спрос связан с санкциями США. Отмечается, что раньше именно они были крупнейшим потребителем российских морепродуктов, но из-за запрета на импорт в Америку производители сместили фокус внимания на Азию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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