Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба

Японский рынок захватил российский краб. От его импорта теперь будет трудно избавиться. Об этом сообщает издание Nihon Keizai.
«Доля импорта российских продуктов (краба — прим. URA.RU) увеличилась до 68,8 процента (в 2023 году — прим. URA.RU). Избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто. Других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много», —
По словам журналистов, высокий спрос связан с санкциями США. Отмечается, что раньше именно они были крупнейшим потребителем российских морепродуктов, но из-за запрета на импорт в Америку производители сместили фокус внимания на Азию.
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