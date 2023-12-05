Российские танкисты застали ВСУ врасплох и разнесли их позиции в ДНР

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, танкисты, армия, оружие, милитаризация, танк, z войска
В Минобороны сообщили, что российские танкисты изматывают украинских бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские танкисты сорвали ротацию украинских сил и уничтожили склад с боеприпасами и минометные расчеты на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований», — заявили в ведомстве. В Минобороны отметили, что российские силы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом.

По данным ведомства, танкисты группировки войск «Центр» изматывают украинских бойцов, применяя беспокоящий огонь, и затрудняют поставку снарядов. Расчеты российских беспилотников выявили огневые позиции минометных расчетов ВСУ, а также ротацию украинского личного состава, и отправили координаты целей танковым подразделениям ЦВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 300 человек за сутки в результате работы военнослужащих российской группировки «Юг» на донецком направлении, передает RT. Ведомство отмечало, что российские силы освободили населенный пункт Артемовское в ДНР.

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Российские танкисты сорвали ротацию украинских сил и уничтожили склад с боеприпасами и минометные расчеты на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В ходе боевой работы танковых подразделений группировки была сорвана очередная безуспешная ротация украинских вооруженных формирований», — заявили в ведомстве. В Минобороны отметили, что российские силы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и позиции минометных расчетов с орудием и личным составом. По данным ведомства, танкисты группировки войск «Центр» изматывают украинских бойцов, применяя беспокоящий огонь, и затрудняют поставку снарядов. Расчеты российских беспилотников выявили огневые позиции минометных расчетов ВСУ, а также ротацию украинского личного состава, и отправили координаты целей танковым подразделениям ЦВО. Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 300 человек за сутки в результате работы военнослужащих российской группировки «Юг» на донецком направлении, передает RT. Ведомство отмечало, что российские силы освободили населенный пункт Артемовское в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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