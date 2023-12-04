Челябинцы рассказали о самых неудачных подарках на Новый год

Худшими подарками на Новый год челябинцы считают одежду с принтами и сувениры

05 декабря 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Худшими новогодними подарками 13% челябинцев считают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Самыми неудачными презентами на Новый год экономически активные жители Челябинска считают халаты, свитера и футболки, особенно с новогодними принтами. Мужчинам чаще не нравится, когда дарят предметы одежды, а женщины не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей, сообщили аналитики сервиса SuperJob. «Худшими новогодними подарками 13% челябинцев считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы, особенно с новогодними принтами. 5% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства. При этом мужчинам чаще женщин не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщинам не хотели бы получать в подарок сувениры и кухонные принадлежности», — рассказали аналитики сервиса. Как отметили аналитики, в антирейтинге новогодних подарков у 4% горожан также присутствуют сувениры, такие как игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники», сладости и кухонные принадлежности. Еще 7% рассказали о таких неудачных новогодних подарках, как полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы и бижутерия. При этом 6% жителей Челябинска худшим подарком считают плохую новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. 15% челябинцев достаточно лояльно относятся к подаркам и считают, что самое худшее в Новый год, это остаться и вовсе без поздравлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми неудачными презентами на Новый год экономически активные жители Челябинска считают халаты, свитера и футболки, особенно с новогодними принтами. Мужчинам чаще не нравится, когда дарят предметы одежды, а женщины не в восторге от сувениров и кухонных принадлежностей, сообщили аналитики сервиса SuperJob. «Худшими новогодними подарками 13% челябинцев считают предметы одежды: чаще всего раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы, особенно с новогодними принтами. 5% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства. При этом мужчинам чаще женщин не нравится, когда на Новый год дарят предметы одежды. Женщинам не хотели бы получать в подарок сувениры и кухонные принадлежности», — рассказали аналитики сервиса. Как отметили аналитики, в антирейтинге новогодних подарков у 4% горожан также присутствуют сувениры, такие как игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники», сладости и кухонные принадлежности. Еще 7% рассказали о таких неудачных новогодних подарках, как полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы и бижутерия. При этом 6% жителей Челябинска худшим подарком считают плохую новость в преддверии праздника или отсутствие хорошего настроения. 15% челябинцев достаточно лояльно относятся к подаркам и считают, что самое худшее в Новый год, это остаться и вовсе без поздравлений.