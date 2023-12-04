Жители Сургута больше часа ждали маршрутный автобус в 30-градусный мороз. Видео

05 декабря 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Жители опаздывают на работу из-за задержки автобусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Сургута больше часа ждали маршрутный автобус в 30-градусный мороз. Из-за задержки пассажирского автотранспорта люди опаздывают на работу. Сургутяне прождали полтора часа на остановке в тридцатиградусный мороз в ожидании 26 автобуса. «Сколько можно. Ни на 12 минут, ни на полчаса не было автобуса. Все люди мерзнут, на работу опаздывают», — цитирует жительницу города «Вестник Сургутского района». За время ожидания на остановке скопилось большое количество людей. Из-за этого в прибывшем автобусе началась давка. Одна из женщин сообщила, что ее зажало дверью, и она повредила себе ногу. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на нехватку автобусов. Власти города пообещали запустить дополнительные маршруты.

Жители Сургута больше часа ждали маршрутный автобус в 30-градусный мороз. Из-за задержки пассажирского автотранспорта люди опаздывают на работу. Сургутяне прождали полтора часа на остановке в тридцатиградусный мороз в ожидании 26 автобуса. «Сколько можно. Ни на 12 минут, ни на полчаса не было автобуса. Все люди мерзнут, на работу опаздывают», — цитирует жительницу города «Вестник Сургутского района». За время ожидания на остановке скопилось большое количество людей. Из-за этого в прибывшем автобусе началась давка. Одна из женщин сообщила, что ее зажало дверью, и она повредила себе ногу. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на нехватку автобусов. Власти города пообещали запустить дополнительные маршруты.