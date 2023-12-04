Жители Сургута больше часа ждали маршрутный автобус в 30-градусный мороз. Из-за задержки пассажирского автотранспорта люди опаздывают на работу.
Сургутяне прождали полтора часа на остановке в тридцатиградусный мороз в ожидании 26 автобуса. «Сколько можно. Ни на 12 минут, ни на полчаса не было автобуса. Все люди мерзнут, на работу опаздывают», — цитирует жительницу города «Вестник Сургутского района».
За время ожидания на остановке скопилось большое количество людей. Из-за этого в прибывшем автобусе началась давка. Одна из женщин сообщила, что ее зажало дверью, и она повредила себе ногу.
За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на нехватку автобусов. Власти города пообещали запустить дополнительные маршруты.
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