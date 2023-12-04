04 декабря 2023

Жители Сургута больше часа ждали маршрутный автобус в 30-градусный мороз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, пешеход, остановка, зима, автобусная остановка, остановка общественного транспорта
Жители опаздывают на работу из-за задержки автобусов Фото:

Жители Сургута больше часа ждали маршрутный автобус в 30-градусный мороз. Из-за задержки пассажирского автотранспорта люди опаздывают на работу.

Сургутяне прождали полтора часа на остановке в тридцатиградусный мороз в ожидании 26 автобуса. «Сколько можно. Ни на 12 минут, ни на полчаса не было автобуса. Все люди мерзнут, на работу опаздывают», — цитирует жительницу города «Вестник Сургутского района».

За время ожидания на остановке скопилось большое количество людей. Из-за этого в прибывшем автобусе началась давка. Одна из женщин сообщила, что ее зажало дверью, и она повредила себе ногу.

За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на нехватку автобусов. Власти города пообещали запустить дополнительные маршруты.

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Жители Сургута больше часа ждали маршрутный автобус в 30-градусный мороз. Из-за задержки пассажирского автотранспорта люди опаздывают на работу. Сургутяне прождали полтора часа на остановке в тридцатиградусный мороз в ожидании 26 автобуса. «Сколько можно. Ни на 12 минут, ни на полчаса не было автобуса. Все люди мерзнут, на работу опаздывают», — цитирует жительницу города «Вестник Сургутского района». За время ожидания на остановке скопилось большое количество людей. Из-за этого в прибывшем автобусе началась давка. Одна из женщин сообщила, что ее зажало дверью, и она повредила себе ногу. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута жалуются на нехватку автобусов. Власти города пообещали запустить дополнительные маршруты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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