Экс-мэра с подпорченной репутацией и протеже миллиардера вывели из руководства свердловской ЕР

В руководстве свердловской «Единой России» прошли перестановки
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Подписание соглашения о создании пяти спортивных центров в Свердловской области. Екатеринбург, толкачев александр
Сейчас Александр Толкачев — начальник Юго-Западного управления Федерального агентства по делам национальностей Фото:

В руководстве свердловской «Единой России» произошла традиционная ротация. Политсовет покинули 14 человек (из 90), включая бывшего вице-спикера думы Екатеринбурга Виктора Тестова, экс-главу фракции ЕР в думе Екатеринбурга Иру Овчинникову, советника губернатора Евгения Куйвашева (секретарь реготделения ЕР) Виталия Вольфа, который считается близким к миллиардеру Андрею Комарову, и Александра Толкачева — экс-главу Талицы.

Толкачев, покинувший осенью пост мэра, как считается, из-за претензий коррупционного характера, также выведен из президиума политсовета — вместе с ректором УрГЭУ Яковом Силиным, чей статус главы Общественной палаты не сочетается с партийным. Соответствующие решения приняты на партийной конференции реготделения, передает корреспондент URA.RU. Ведут мероприятие Куйвашев и вице-губернатор Олег Чемезов.

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В руководстве свердловской «Единой России» произошла традиционная ротация. Политсовет покинули 14 человек (из 90), включая бывшего вице-спикера думы Екатеринбурга Виктора Тестова, экс-главу фракции ЕР в думе Екатеринбурга Иру Овчинникову, советника губернатора Евгения Куйвашева (секретарь реготделения ЕР) Виталия Вольфа, который считается близким к миллиардеру Андрею Комарову, и Александра Толкачева — экс-главу Талицы. Толкачев, покинувший осенью пост мэра, как считается, из-за претензий коррупционного характера, также выведен из президиума политсовета — вместе с ректором УрГЭУ Яковом Силиным, чей статус главы Общественной палаты не сочетается с партийным. Соответствующие решения приняты на партийной конференции реготделения, передает корреспондент URA.RU. Ведут мероприятие Куйвашев и вице-губернатор Олег Чемезов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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