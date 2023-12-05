Экс-мэра с подпорченной репутацией и протеже миллиардера вывели из руководства свердловской ЕР

В руководстве свердловской «Единой России» произошла традиционная ротация. Политсовет покинули 14 человек (из 90), включая бывшего вице-спикера думы Екатеринбурга Виктора Тестова, экс-главу фракции ЕР в думе Екатеринбурга Иру Овчинникову, советника губернатора Евгения Куйвашева (секретарь реготделения ЕР) Виталия Вольфа, который считается близким к миллиардеру Андрею Комарову, и Александра Толкачева — экс-главу Талицы.
Толкачев, покинувший осенью пост мэра, как считается, из-за претензий коррупционного характера, также выведен из президиума политсовета — вместе с ректором УрГЭУ Яковом Силиным, чей статус главы Общественной палаты не сочетается с партийным. Соответствующие решения приняты на партийной конференции реготделения, передает корреспондент URA.RU. Ведут мероприятие Куйвашев и вице-губернатор Олег Чемезов.
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