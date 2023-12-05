В ХМАО прокуратура заставила мэрию переселить 30 семей из аварийного жилья

В Березовском районе 30 семей получили новое жилье взамен аварийного. Администрация муниципалитета не выдавала положенные людям квартиры до вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
«Установлено, что 31 семья проживала в трех многоквартирных домах в поселке городского типа Березово, которые в 2018—2019 гг. были признаны аварийными. Дальнейшее проживание в домах представляло угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокурор района внес представление в адрес главы муниципалитета, оно было удовлетворено. Благодаря этому 50 югорчан переселились из аварийного жилья в благоустроенные квартиры.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО. Судебные приставы удерживали его пенсию и зарплату в счет погашения долга.
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