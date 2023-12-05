Общество В ХМАО прокуратура заставила мэрию переселить 30 семей из аварийного жилья 06 декабря 2023 в 15:56 Размер текста - 17 + 30 семей покинули аварийное жилье после вмешательства прокуратуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Березовском районе 30 семей получили новое жилье взамен аварийного. Администрация муниципалитета не выдавала положенные людям квартиры до вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Установлено, что 31 семья проживала в трех многоквартирных домах в поселке городского типа Березово, которые в 2018—2019 гг. были признаны аварийными. Дальнейшее проживание в домах представляло угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Прокурор района внес представление в адрес главы муниципалитета, оно было удовлетворено. Благодаря этому 50 югорчан переселились из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО. Судебные приставы удерживали его пенсию и зарплату в счет погашения долга. В Березовском районе 30 семей получили новое жилье взамен аварийного. Администрация муниципалитета не выдавала положенные людям квартиры до вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Установлено, что 31 семья проживала в трех многоквартирных домах в поселке городского типа Березово, которые в 2018—2019 гг. были признаны аварийными. Дальнейшее проживание в домах представляло угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Прокурор района внес представление в адрес главы муниципалитета, оно было удовлетворено. Благодаря этому 50 югорчан переселились из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО. Судебные приставы удерживали его пенсию и зарплату в счет погашения долга. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям