05 декабря 2023

В ХМАО прокуратура заставила мэрию переселить 30 семей из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, подъезд дома, лестничная площадка, ветхое и аварийное жилье
30 семей покинули аварийное жилье после вмешательства прокуратуры Фото:

В Березовском районе 30 семей получили новое жилье взамен аварийного. Администрация муниципалитета не выдавала положенные людям квартиры до вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что 31 семья проживала в трех многоквартирных домах в поселке городского типа Березово, которые в 2018—2019 гг. были признаны аварийными. Дальнейшее проживание в домах представляло угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор района внес представление в адрес главы муниципалитета, оно было удовлетворено. Благодаря этому 50 югорчан переселились из аварийного жилья в благоустроенные квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО. Судебные приставы удерживали его пенсию и зарплату в счет погашения долга.

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В Березовском районе 30 семей получили новое жилье взамен аварийного. Администрация муниципалитета не выдавала положенные людям квартиры до вмешательства надзорного ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Установлено, что 31 семья проживала в трех многоквартирных домах в поселке городского типа Березово, которые в 2018—2019 гг. были признаны аварийными. Дальнейшее проживание в домах представляло угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Прокурор района внес представление в адрес главы муниципалитета, оно было удовлетворено. Благодаря этому 50 югорчан переселились из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура вмешалась в скандал с нарушением прав пенсионера в ХМАО. Судебные приставы удерживали его пенсию и зарплату в счет погашения долга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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