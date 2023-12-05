Пермский край вошел в топ-3 регионов по смертности от COVID-19

06 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Пермский край опережают только Москва и Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский край стал третьим регионом России по количеству смертельных исходов от COVID-19. За неделю с 27 ноября по 3 декабря в крае от вируса скончалось 10 человек. «За минувшую неделю в России зафиксировали 138 смертей от последствий коронавирусной инфекции. Наибольшее число умерших в Москве — 39 человек, Санкт-Петербурге — 26 человек, и Перми — 10 человек», — сообщил Business class со ссылкой на Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в Пермском крае с 27 ноября по 3 декабря COVID-19 заболело около трех тысяч жителей. У всех пациентов обнаружен вариант вируса «омикрон», сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказало, что из пермских аптек исчез препарат для лечения COVID-19 и ВИЧ. Лекарство «Калетра» закончилось на складах, а сроки следующих поставок неизвестны.

Пермский край стал третьим регионом России по количеству смертельных исходов от COVID-19. За неделю с 27 ноября по 3 декабря в крае от вируса скончалось 10 человек. «За минувшую неделю в России зафиксировали 138 смертей от последствий коронавирусной инфекции. Наибольшее число умерших в Москве — 39 человек, Санкт-Петербурге — 26 человек, и Перми — 10 человек», — сообщил Business class со ссылкой на Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в Пермском крае с 27 ноября по 3 декабря COVID-19 заболело около трех тысяч жителей. У всех пациентов обнаружен вариант вируса «омикрон», сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказало, что из пермских аптек исчез препарат для лечения COVID-19 и ВИЧ. Лекарство «Калетра» закончилось на складах, а сроки следующих поставок неизвестны.