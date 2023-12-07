Россельхознадзор обнаружил опасные продукты в ХМАО

Россельхознадзор обнаружил небезопасную продукцию в ХМАО

08 декабря 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

В социальных учреждениях ХМАО выявлена небезопасная продукция Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2023 году Россельхознадзор проверил 9 тыс. поставщиков школ, детских садов и больниц, более трети поставляли продукцию с нарушениями. Среди них оказались и поставщики ХМАО. Так написано в материалах отчета Россельхознадзора. «Регионы РФ, в социальных учреждениях которых выявлено наибольшее количество небезопасной продукции Ярославская, Тверская, Ростовская, Мурманская, Новгородская, Ханты-Мансийский автономный округ и другие» — ознакомились с документами «Известия». Всего в ХМАО было проверено 30 учреждений и сделано 87 проб. Из них в 28,7 процентах случаев было выявлено нарушение. Житель Ханты-Мансийска обнаружил в магазине «Магнит» сосиски с плесенью. Продавец заявила, что срок годности продукта в норме.

В 2023 году Россельхознадзор проверил 9 тыс. поставщиков школ, детских садов и больниц, более трети поставляли продукцию с нарушениями. Среди них оказались и поставщики ХМАО. Так написано в материалах отчета Россельхознадзора. «Регионы РФ, в социальных учреждениях которых выявлено наибольшее количество небезопасной продукции Ярославская, Тверская, Ростовская, Мурманская, Новгородская, Ханты-Мансийский автономный округ и другие» — ознакомились с документами «Известия». Всего в ХМАО было проверено 30 учреждений и сделано 87 проб. Из них в 28,7 процентах случаев было выявлено нарушение. Житель Ханты-Мансийска обнаружил в магазине «Магнит» сосиски с плесенью. Продавец заявила, что срок годности продукта в норме.