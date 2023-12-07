07 декабря 2023

Россельхознадзор обнаружил опасные продукты в ХМАО

Россельхознадзор обнаружил небезопасную продукцию в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация нового меню в школе №55. Екатеринбург, гречка, общепит, еда, столова, питание, школьное питание
В социальных учреждениях ХМАО выявлена небезопасная продукция Фото:

В 2023 году Россельхознадзор проверил 9 тыс. поставщиков школ, детских садов и больниц, более трети поставляли продукцию с нарушениями. Среди них оказались и поставщики ХМАО. Так написано в материалах отчета Россельхознадзора.

«Регионы РФ, в социальных учреждениях которых выявлено наибольшее количество небезопасной продукции Ярославская, Тверская, Ростовская, Мурманская, Новгородская, Ханты-Мансийский автономный округ и другие» — ознакомились с документами «Известия».

Всего в ХМАО было проверено 30 учреждений и сделано 87 проб. Из них в 28,7 процентах случаев было выявлено нарушение.

Житель Ханты-Мансийска обнаружил в магазине «Магнит» сосиски с плесенью. Продавец заявила, что срок годности продукта в норме.

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В 2023 году Россельхознадзор проверил 9 тыс. поставщиков школ, детских садов и больниц, более трети поставляли продукцию с нарушениями. Среди них оказались и поставщики ХМАО. Так написано в материалах отчета Россельхознадзора. «Регионы РФ, в социальных учреждениях которых выявлено наибольшее количество небезопасной продукции Ярославская, Тверская, Ростовская, Мурманская, Новгородская, Ханты-Мансийский автономный округ и другие» — ознакомились с документами «Известия». Всего в ХМАО было проверено 30 учреждений и сделано 87 проб. Из них в 28,7 процентах случаев было выявлено нарушение. Житель Ханты-Мансийска обнаружил в магазине «Магнит» сосиски с плесенью. Продавец заявила, что срок годности продукта в норме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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