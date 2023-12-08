Челябинские аграрии отправили на фронт отраву от грызунов

08 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Для борьбы с грызунами жители Григорьевки отправили на фронт спецсредство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Аграрии Каслинского района (Челябинская область) отправили на фронт отраву от грызунов. Как сообщили инициаторы, мыши мешают солдатам воевать в окопах. «В зону спецоперации отправили парням отраву от мышей. Средство поможет справиться с полчищами грызунов. Солдаты не могут спокойно отдохнуть в окопах: везде грызуны», — сообщили сотрудники «Григорьевских садов» в telegram-канале. О проблеме рассказал сын главы села Ирины Веречиновой, который находится в зоне проведения СВО больше года. Аграрии исходя из опыта борьбы с грызунами подобрали препарат, который уничтожает мышей в полевых условиях. Экспедиция с продуктами, зимними вещами, буржуйками, сетками и другими вещами отправится 10 декабря. Аграрии призвали земляков оказать помощь со сбором необходимого.

Аграрии Каслинского района (Челябинская область) отправили на фронт отраву от грызунов. Как сообщили инициаторы, мыши мешают солдатам воевать в окопах. «В зону спецоперации отправили парням отраву от мышей. Средство поможет справиться с полчищами грызунов. Солдаты не могут спокойно отдохнуть в окопах: везде грызуны», — сообщили сотрудники «Григорьевских садов» в telegram-канале. О проблеме рассказал сын главы села Ирины Веречиновой, который находится в зоне проведения СВО больше года. Аграрии исходя из опыта борьбы с грызунами подобрали препарат, который уничтожает мышей в полевых условиях. Экспедиция с продуктами, зимними вещами, буржуйками, сетками и другими вещами отправится 10 декабря. Аграрии призвали земляков оказать помощь со сбором необходимого.