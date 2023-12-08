Челябинские аграрии отправили на фронт отраву от грызунов

Аграрии Каслинского района (Челябинская область) отправили на фронт отраву от грызунов. Как сообщили инициаторы, мыши мешают солдатам воевать в окопах.
«В зону спецоперации отправили парням отраву от мышей. Средство поможет справиться с полчищами грызунов. Солдаты не могут спокойно отдохнуть в окопах: везде грызуны», — сообщили сотрудники «Григорьевских садов» в telegram-канале.
О проблеме рассказал сын главы села Ирины Веречиновой, который находится в зоне проведения СВО больше года. Аграрии исходя из опыта борьбы с грызунами подобрали препарат, который уничтожает мышей в полевых условиях.
Экспедиция с продуктами, зимними вещами, буржуйками, сетками и другими вещами отправится 10 декабря. Аграрии призвали земляков оказать помощь со сбором необходимого.
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