Челябинские аграрии отправили на фронт отраву от грызунов

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Крысы на помойке. Екатеринбург, мусорка, вредители, помойка, крыса, грызуны
Для борьбы с грызунами жители Григорьевки отправили на фронт спецсредство Фото:
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Аграрии Каслинского района (Челябинская область) отправили на фронт отраву от грызунов. Как сообщили инициаторы, мыши мешают солдатам воевать в окопах.

«В зону спецоперации отправили парням отраву от мышей. Средство поможет справиться с полчищами грызунов. Солдаты не могут спокойно отдохнуть в окопах: везде грызуны», — сообщили сотрудники «Григорьевских садов» в telegram-канале.

О проблеме рассказал сын главы села Ирины Веречиновой, который находится в зоне проведения СВО больше года. Аграрии исходя из опыта борьбы с грызунами подобрали препарат, который уничтожает мышей в полевых условиях.

Экспедиция с продуктами, зимними вещами, буржуйками, сетками и другими вещами отправится 10 декабря. Аграрии призвали земляков оказать помощь со сбором необходимого.

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Аграрии Каслинского района (Челябинская область) отправили на фронт отраву от грызунов. Как сообщили инициаторы, мыши мешают солдатам воевать в окопах. «В зону спецоперации отправили парням отраву от мышей. Средство поможет справиться с полчищами грызунов. Солдаты не могут спокойно отдохнуть в окопах: везде грызуны», — сообщили сотрудники «Григорьевских садов» в telegram-канале. О проблеме рассказал сын главы села Ирины Веречиновой, который находится в зоне проведения СВО больше года. Аграрии исходя из опыта борьбы с грызунами подобрали препарат, который уничтожает мышей в полевых условиях. Экспедиция с продуктами, зимними вещами, буржуйками, сетками и другими вещами отправится 10 декабря. Аграрии призвали земляков оказать помощь со сбором необходимого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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