В Челябинске родные парализованной бабушки пожаловались на побои в больнице

Родственники считают, что бабушку избили в больнице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске родственники парализованной пенсионерки обратились в полицию с заявлением о побоях, которые были нанесены женщине во время ее пребывания в больнице. Об этом сообщила URA.RU дочь женщины. Информацию о поступившем заявлении подтвердили URA.RU в пресс-службе МВД по Челябинску.

«Родственники пациентки обратились в отдел полиции Металлургического района Челябинска, по своему месту жительства. В данный момент документы передаются в Калининский отдел полиции по месту расположения больницы. По результатам рассмотрения обращения будет принято законное обоснованное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе МВД по Челябинску.

Родственники пенсионерки рассказали, что бабушка была направлена 1 ноября в ОКБ №3 Челябинска с симптомами инсульта, но после 10 ноября родных перестали пускать в больничные палаты из-за карантина. Они добились посещения бабушки 13 ноября и обнаружили ее частично парализованной на правую сторону и с гематомами на задней стороне бедра в районе коленей. Это указано в выписном эпикризе пациентки (есть в распоряжении редакции).

«В больнице нам сказали, что бабушка упала или каким-то образом сама нанесла себе травмы. При этом она лежала в собственных испражнениях и пожаловалась, что ее обижали. После выписки нам предложили вновь положить бабушку на реабилитацию, но мы боимся, что медики сделают еще хуже», — добавила дочь пациентки.

Родные забрали бабушку домой и обратились в полицию. По их словам, врачи начали угрожать родственникам бабушки встречным иском для того, чтобы они не раздували скандал. URA.RU направило запрос в пресс-службу областного минздрава. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.