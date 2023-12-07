Сорок участников СВО написали заявления на получение земли в Челябинской области

08 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Молодых депутатов приветствовал спикер областного парламента Олег Гербер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше сорока участников СВО написали заявления на получение бесплатного участка земли в Челябинской области. Такая информация была озвучена на заседании собрания молодых депутатов региона, сообщили URA.RU в пресс-службе областного заксобрания 8 декабря. «В ходе заседания молодые депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении бесплатных земельных участков южноуральцам-участникам СВО. Начальник управления земельных отношений минимущества региона Арина Рулева сообщила, что на сегодняшний день поступило больше сорока заявлений на получение участков. В муниципалитетах ведется работа по внесению изменений в градостроительную документацию с включением схем прокладки к этим участкам инфраструктуры и сетей», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. Депутаты Законодательного собрания на в ноябре 2023 года поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о возможности единовременной денежной выплаты в размере 330 тысяч рублей взамен предоставления бесплатного земельного участка. Выплата начнет действовать в Челябинской области с 1 января 2024 года. Ее размер будет ежегодно индексироваться. Помимо этого молодые депутаты рассмотрели вопросы подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики и демографической ситуации в Челябинской области. Председатель заксобрания региона Олег Гербер рассказал молодым депутатам о предстоящих в 2024 году выборах и работе над областным бюджетом. Собрание молодых депутатов состоит из действующих избранных молодых депутатов Челябинской области в возрасте до 35 лет. В работе собрания принимают участие депутаты из городских округов и муниципальных районов, а также депутаты городских и сельских поселений. Руководители комитетов собрания молодых депутатов работают в составе действующих комитетов заксобрания Челябинской области с правом выдвижения собственных законодательных инициатив. Молодые парламентарии регулярно собираются на заседания с 2007 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше сорока участников СВО написали заявления на получение бесплатного участка земли в Челябинской области. Такая информация была озвучена на заседании собрания молодых депутатов региона, сообщили URA.RU в пресс-службе областного заксобрания 8 декабря. «В ходе заседания молодые депутаты рассмотрели вопрос о предоставлении бесплатных земельных участков южноуральцам-участникам СВО. Начальник управления земельных отношений минимущества региона Арина Рулева сообщила, что на сегодняшний день поступило больше сорока заявлений на получение участков. В муниципалитетах ведется работа по внесению изменений в градостроительную документацию с включением схем прокладки к этим участкам инфраструктуры и сетей», — сообщили в пресс-службе ЗСО. Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. Депутаты Законодательного собрания на в ноябре 2023 года поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера о возможности единовременной денежной выплаты в размере 330 тысяч рублей взамен предоставления бесплатного земельного участка. Выплата начнет действовать в Челябинской области с 1 января 2024 года. Ее размер будет ежегодно индексироваться. Помимо этого молодые депутаты рассмотрели вопросы подготовки квалифицированных кадров для региональной экономики и демографической ситуации в Челябинской области. Председатель заксобрания региона Олег Гербер рассказал молодым депутатам о предстоящих в 2024 году выборах и работе над областным бюджетом. Собрание молодых депутатов состоит из действующих избранных молодых депутатов Челябинской области в возрасте до 35 лет. В работе собрания принимают участие депутаты из городских округов и муниципальных районов, а также депутаты городских и сельских поселений. Руководители комитетов собрания молодых депутатов работают в составе действующих комитетов заксобрания Челябинской области с правом выдвижения собственных законодательных инициатив. Молодые парламентарии регулярно собираются на заседания с 2007 года.